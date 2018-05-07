7 мая в Мингорисполкоме готовы ответить на все вопросы о детских лагерях: до обеда работает прямая линия

Новости Беларуси. У школьников близится оздоровительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выбрать летний лагерь для ребенка и есть ли еще путевки? На все вопросы 7 мая готовы ответить в контакт-центре Мингорисполкома. С 09:00 до 12:00 на прямой линии дежурит заместитель начальника профильного управления.

Отметим: в 2018 году принять ребят готовятся более 660 летних оздоровительных лагерей дневного и круглосуточного пребывания. Подготовка к сменам завершается. Многие к этому сезону существенно обновили базу. Закуплены новые игровые комплексы и даже спортивные площадки.