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«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы

09.05.2019 - 10:01

Новости Беларуси. Поздравление с Днем Победы соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
9 Мая – священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.

Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа – это исторический долг перед прошлым и будущим.

Слова особой благодарности глава государства адресовал ветеранам. Президент пожелал всем добра, счастья и благополучия.

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