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Акция «Велком бегом» на самом деле всенародная: каждый километр – это рубль на покупку оборудования для РНПЦ

26.08.2017 - 20:41

Новости Беларуси. В столичном парке Победы 26 августа впервые прошел благотворительный парный забег «1+1». Идея марафона – помочь детям с тяжелыми заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: благотворительный забег «1+1» в парке Победы

Преодолеть дистанцию можно было как самостоятельно, так и в компании с начинающим бегуном. С этого мероприятия в Беларуси стартует масштабная благотворительная инициатива «Velcom – бегом». В течение 10 дней каждый белорус сможет помочь детям. Для этого надо будет пробежать со смартфоном и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. А после выложить результаты забега в соцсети c указанием даты и километража с хештегом #велкомбегом (#velcombegom).

Каждый километр марш-броска организаторы переведут в рубли.

Средства пойдут на покупку оборудования для Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:
Акция «Velcom – бегом» на самом деле всенародная. Мы сотрудничаем с беговыми движениями, с клубами. Послы проекта «Velcom – бегом» есть сейчас почти в каждом городе Беларуси. В течение этих 10 дней они будут подогревать интерес и своим примером показывать, пытаться привлекать других к этой акции.

Галина Родионова, главврач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Мы не первые в качестве бенефициаров будем участвовать в этой акции, потому что это получение финансовых средств по результатам этой акции, на которые мы купим необходимое оборудование, которое нам на сегодняшний день очень и очень нужно.

Акция направлена также и на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов.

К слову, в благотворительных пробежках могут принять участие и наши соотечественники, живущие за рубежом.

Акция «Велком бегом» на самом деле всенародная: каждый километр – это рубль на покупку оборудования для РНПЦ

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