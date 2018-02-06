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«Активней вовлекать здания и сооружения в оборот». В Совмине обсудили, как вовлечь в оборот неиспользуемое госимущество

06.02.2018 - 17:15

Новости Беларуси. Как вовлечь в оборот неиспользуемое госимущество, обсуждали в Совете министров 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в стране «простаивает» более 2 миллионов квадратных метров. Это около 2 % от всей государственной недвижимости. Для того, чтобы эффективно задействовать эти площади, планируют значительно упростить механизм распоряжения такими объектами. Заниматься всеми необходимыми процедурами будет единый оператор. Более того, стоит задача сделать максимально доступной информацию о перечне госимущества. Это поможет развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:
Планируется расширить перечень территорий, на которых можно будет вовлекать в оборот имущество – сразу за одну базовую величину. Увеличивается с одного года до трех период рассрочки выплаты платежей, причем право брать или не брать рассрочку будет четко закреплено за покупателем.

Правообладателям будут предоставлены возможности сохранения до 50 % средств, выручаемых от продажи для того, чтобы заинтересовывать их также активней вовлекать здания, сооружения в оборот.

Уже к 1 марта подготовят соответствующие изменения в Указ Президента. Проект документа расширит возможности и упростит механизм распоряжения государственным имуществом.

«Активней вовлекать здания и сооружения в оборот». В Совмине обсудили, как вовлечь в оборот неиспользуемое госимущество

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