Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»
Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов. Его опубликовали на сайтах Минспорта и Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Напомним, о чем речь. В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны.
В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Буквально стартовала три дня назад эта акция, и, по нашим сведениям, по примерным подсчетам, порядка 2500 спортсменов подписались под данным письмом.
Спортсмены ведут свою подготовку к Олимпиаде. Все мы надеемся, что она состоится все-таки в следующем году в Токио. Все мысли устремлены на это. Четыре года трудов не должны пропасть, поэтому призывы такие о том, чтобы не допускать спортсменов, само по себе очень неправильно. Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть.
Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы будем готовиться и успешно выступим.
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Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»
Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Его опубликовали на сайтах Минспорта и Национального олимпийского комитета.
В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны. В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).
Александр Масейков, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня в нашей стране созданы очень достойные условия для подготовки спортсменов. Более 2 миллионов человек занимаются спортом, около 23 тысяч спортивных объектов. И мы должны это все сохранить, приумножить.
Один из самых главных посылов, который у нас сегодня звучит – это каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны, чтобы звучал его гимн. Это мечта каждого спортсмена.
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