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Александр Лукашенко – аграриям: покупайте сельхозтехнику за свой счет, и проверки о вас забудут

26.04.2018 - 14:23

Новости Беларуси. На повестке совещания во Дворце Независимости сохранность и подготовка сельхозтехники, ответственность должностных лиц за выявленные факты бесхозяйственности, а так же то, какие меры принимает правительство по обозначенным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Информация, которая до меня доходит, свидетельствует о том, что должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машинотракторного парка до сих пор не налажена. Еще раз хочу оговориться особо рыночным умам нашей страны, почему я обращаю внимание на сохранность сельскохозяйственной техники. Если бы эту сельхозтехнику (тракторы, автомобили, прицепную технику и прочую) покупали коллективные предприятия и прочие занятые в сельском хозяйстве за свой кровный рубль – пожалуйста, можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего в это вмешиваться.

Но когда сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет, просят субсидии, дотации, кредиты (притом кредиты льготные) и за счет этого приобретают сельскохозяйственную технику и проводят прочие мероприятия в сельском хозяйстве, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники. Еще раз подчеркиваю: будете осуществлять эти мероприятия за свой счет – мы забудем, что вы есть. Но пока вы одной ногой здесь, другой – на земле, на почве, ответственность будет самая серьезная.

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В рамках проведения посевной кампании для проведения профилактики в сельхозорганизациях сформированы совместные группы из представителей силовых и контрольных ведомств. К этому времени проверено более 1000 объектов и 5000 единиц техники. Александр Лукашенко сегодня также отметил, что по традиции посетит пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС районы Беларуси.

Александр Лукашенко:
Прежде всего хочу посмотреть, как идет посевная кампания и как выполняются мои поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Хочу предупредить губернаторов и министра сельского хозяйства: здесь вам очки втереть никак не получится. И если мы можем что-то прирезать, как крестьяне говорят, к действующим площадям сельхозназначения, это надо делать в апреле и в мае. Потому что затем заготовка кормов и уборка захлестнет настолько, что будет не до распашки площадей и приведения их в нормальное состояние.

Александр Лукашенко – аграриям: покупайте сельхозтехнику за свой счет, и проверки о вас забудут

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