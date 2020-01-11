Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности
Новости Беларуси. Белорусскому народу под силу преодолеть любые трудности. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Среди приглашенных те, кто каждый день своим трудом вносит достойный личный вклад в имидж и развитие Беларуси. В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного пути.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны.
Дорогие друзья, еще вчера мы подводили итоги уходящего года, а сегодня уже 2020-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел, фактов и мнений. Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений.
Новогодние ёлки в Минске впервые соберут централизованно: когда и где их оставить?
Экологи подсчитали: одно новогоднее дерево, разлагаясь в контейнере, выделяет столько углекислого газа, как при производстве 160 бумажных стаканчиков. Как утилизировать ёлку, чтобы не навредить экологии, рассказали в программе «Плюс-минус».
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Юлия Сидорович, главный специалист отдела благоустройства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мероприятия по утилизации ёлок проводятся впервые в городе Минске. 19 и 26 января организован централизованный сбор и вывоз. Определены места складирования ёлок. Это будут контейнерные площадки, площадки для крупногабаритных отходов, а при их отсутствии это будут торцы жилых домов. Часть ёлок планируется сжигать, а часть ёлок будет переработана для компоста, благоустройства и других целей.