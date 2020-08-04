Александр Лукашенко: экономика Беларуси подчинена одной цели – заботе о людях
Новости Беларуси. Экономика белорусского государства подчинена одной цели – заботе о людях. Об этом Александр Лукашенко заявил 4 августа в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики. Добросердечность, сострадание, справедливость – это, если хотите, генетический код белорусов. В этом вся наша душа. Наша вера и наша традиция. Именно поэтому экономика будет подчинена одной цели – заботе о людях.
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Президент: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за предсказуемую внешнюю политику
Президент: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за предсказуемую внешнюю политику
Новости Беларуси. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 августа в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому мы сегодня на разрыв. И Россия боится потерять – ведь кроме нас у неё не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам всё более предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику.