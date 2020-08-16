Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»
Новости Беларуси. Многотысячный митинг в поддержку мира и безопасности прошел 16 августа в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади Независимости собрались белорусы – те, кто выступает против развала государства и острых конфликтов между земляками. Люди приехали со всей страны – более 65 тысяч человек.
К собравшимся также присоединился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил людей, которые поддержали митинг. За годы независимости мы вместе шаг за шагом создавали сильную страну. И буквально в один миг необдуманно можем потерять то, что с большим трудом выстраивалось годами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам предлагают новую власть. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то это хочет – без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!
У меня, как и у вас всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле.
Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники
Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи?
Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам.
Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить.
«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске
Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Эта наша страна, мы ее никому не отдадим! Это наш Президент, мы сделали свой выбор, это наш выбор!
Нас хотят разделить! Хотят, чтобы мы ненавидели друг друга. Но разве могут быть белорусы врагами?
У нас в стране сейчас очень тяжелая ситуация. Она пошла водоразделом по семьям, водоразделом по коллективам.
Беларусь – это мы! Суверенная независимая мирная!
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Сильно, мощно, эмоционально. Митинг солидарности собрал белорусов – мирных людей – в самом сердце столицы. Чтобы защитить свой выбор, поддержать своего Президента. Без пафоса спасти свою страну, которую все вместе, буквально по кирпичикам, строили четверть века.