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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подписали стратегический план сотрудничества. Об особенностях документа в большом репортаже СТВ

15.05.2018 - 21:08

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан готовы вывести отношения на принципиально новый – стратегический уровень,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы итоги сегодняшних переговоров в Душанбе Александра Лукашенко и Эмомли Рахнона. Лидеры двух стран обсудили детали этой работы и договорились не ограничиваться только двухсторонним форматом. Здесь же сегодня развернулся крупнейший в Средней Азии бизнес-форум, где белорусские и таджикские производители ищут взаимную выгоду. Кроме того, в столице Таджикистана открылась и Национальная выставка Беларуси.

В Таджикистане говорят, что у каждого цветка свой аромат. Но в Душанбе в эти дни отчетливо ощущается запах роз. Город буквально утопает в тысячах цветов. Расцветают и белорусско-таджикские отношения. Официальный визит Александра Лукашенко в этой стране ждали, к нему готовились. За несколько дней украсили город флагами и портретами высокого гостя.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:
Основная задача нынешнего визита – конвертировать ту высокую доверительность отношений, которая сложилась между Президентами за последние два десятка лет, обсудить практические дела.

Белорусская неделя в Таджикистане началась 14 мая, что символично. Именно так переводиться название города Душанбе. В древности – именно в этот день проходили ярмарки, сегодня – деловые-круги двух стран собрались на бизнес-форум, чтобы навести мосты между Западом и Востоком. Интерес к диалогу проявили и представители соседних государств.

Разики Махбубло, представитель группы компаний (Афганистан):
Я готов организовать с белорусскими партнерами совместные предприятия сразу в нескольких сферах. Интересы нашей компании очень широкие. 15 направлений: от мебели до кондитерских изделий.

Результат форума – многочисленные договоренности. Будущее за кооперацией.

Юлия Бешанова, СТВ:
От Национальной библиотеки, где общались бизнес-круги, до резиденции президента Таджикистана буквально рукой подать. Всего несколько минут пешком по живописному центру города. Эмомали Рахмон Александра Лукашенко встречал во Дворце наций, который расположен все в том же Розовом саду, пейзаж которого располагает к дружескому общению.

Комплекс с золотым куполом и 20-метровыми колоннами впечатляет масштабом, а встреча Президентов – теплым приветствием.

Президенты двух стран часто встречаются на площадках саммитов: ОДКБ, СНГ. Таджикистан – сотрудничает в военной сфере, но не входит в экономический интеграционный проект. В 2011 году глава белорусского государства посетил Душанбе с официальным визитом, в 2017 – в Минске побывал президент Таджикистана. Такое близкое общение лидеров – явный сигнал к развитию экономической составляющей межгосударственной дружбы.

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Для беседы в формате один на один Президенты удаляются в Каминный зал. Кстати, в резиденции таджикского лидера больше 280 помещений. Отделка – разнообразные сорта древесины. По-восточному ярко и колоритно. В узорах паркета читаются национальные узоры. Примечательно, что часть мебели для многочисленных комнат покупали в Беларуси.

Говорят, именно после этого наши предметы интерьера вошли в Таджикистане в моду и тем самым даже увеличили взаимный товарооборот. Кроме мебели, сегодня в нашем экспортном списке – тракторы, спецтехника, нефтепродукты, сахар, ковры, продукты питания.

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До начала 1900 годов Душанбе был небольшой деревней на западе Таджикистана, рядом с Гиссарским хребтом. Сегодня на многочисленных площадях столицы бьют фонтаны, дворцы утопают в цветах. В городе идет строительство одной из крупнейших на земле мечетей и самой большой чайханы. 

Население стремительно растет. Сегодня таджиков почти 9 миллионов. Особое внимание уделяют развитию городского транспорта. И здесь для Беларуси – большой потенциал. Например, организовать в Таджикистане линию по сборке коммунальной техники, троллейбусов и электробусов.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:
Таджикистан был и остается сторонником дальнейшего укрепления взаимоотношений с Республикой Беларусь. Убежден, что наши белорусские друзья придерживаются такой же позиции. Совместный подход и высокая степень доверия создает прочную основу для вывода нашего партнерства на качественно новый уровень.

Точки экономической роста сегодня, безусловно, в кооперации. Тем более, совместные сборочные линии уже обкатали на примере производства в Гиссаре. Дальше – больше. Собирать не только для внутреннего рынка. Из Таджикистана шагнуть в соседний Афганистан. Для этого предусмотрена работа в созданных в Таджикистане свободных экономических зонах.  

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:
Душанбэ является центром коммутации между Афганистаном, Узбекистаном. Хотелось бы наладить здесь более плотные отношения. Главная сегодня задача – наладить регулярные поставки, то есть сделать регулярной логистику.

Таджикистан – страна сельскохозяйственная, а самая доходная отрасль для здешних мест – хлопок и шелк. К тому же сырцу намерены вернуть статус стратегической культуры. За последние два года объем сбора урожая в стране увеличился более чем на 100 тысяч тонн. Белорусские производители готовы вывести на рынок специальный комбайн для его сбора.

Зеваршо Зеваршоев, заместитель министра сельского хозяйства Республики Таджикистан:
У нас большой интерес к белорусской сельскохозяйственной технике. Очень много техники из Беларуси будет поставляться в Республику Таджикистан.

Восток сегодня дело даже более тонкое, чем кажется на первый взгляд. Здесь многое зависит от личных отношений. Экономики двух стран демонстрируют уверенный рост взаимной торговли. В 2017 году – прирост 112 % к уровню 2016 года. Это более чем вдвое. При этом экспорт тоже вырос. Но без дружеских контактов, как это принято здесь, в Азии, результаты были более скромные.

Олег Иванов:
Это могут быть и оптические приборы, может быть белорусская мебель. После того, как президент Таджикистана оборудовал белорусской мебелью свою резиденцию примерно на полтора миллиона долларов, это стало модно.

Главный итог насыщенного дня переговоров – совместное заявление, которое подписали Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон.

Документ – стратегический план сотрудничества. Президенты констатируют – Минск и Душанбе не имеют каких-либо противоречий, подтвердив, что обе страны имеют единые позиции по многим международным вопросам. Говорили Президенты и о мировой политике.

В Таджикистане, откуда рукой подать до афганской границы, как нигде актуально звучали слова о безопасности. Обсудили и сотрудничество в гуманитарной сфере. Сегодня уже успешно работают четыре совместных белорусско-таджикских факультета на базе наших вузов. Александр Лукашенко уверен – даже самые успешные промышленные проекты невозможны без высококлассных специалистов.

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Знаки и правила движения определили в дорожной карте до 2020 года. В итоге вышла прагматичная, прикладная программа совместных действий, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Магистральные направления – в 15 подписанных документах. Дружбу завизировали внешнеполитические ведомства, Академии наук двух стран. Большие планы на интеграцию образовательного пространства. Обмениваться опытом планируют врачи, судьи.

И уже традиционная часть официального визита. Душевная и непротокольная. Александр Лукашенко принял участие в возложении к Мемориальному комплексу национального единства.

Гражданское противостояние дорого обошлось стране. Более 80 тысяч человек погибли. Да и те события 90-ых до сих пор аукаются в экономике Таджикистана. Был непростой период адаптации, выхода из кризиса. Годы страна была ориентирована на Москву. Кто-то называл это попыткой удержать равновесие, эксперты же видели в этом по-восточному мудрую политику. Сегодня азиатское государство стремиться диверсифицировать рынки и поддерживать контакты со всеми выгодными партнерами. На бизнес-форуме партнеры, можно сказать, присматривались и приценивались. Возможность показать товар лицом дала Национальная выставка белорусской продукции.

Одно дело – интернет и каталоги. Совсем другое – посмотреть и «пощупать». Эта белорусская экспозиция уже стала самой масштабной и представительной зарубежной выставкой за последние несколько лет. Продукцию представили полторы сотни компаний и организаций. Интерес к событию – небывалый, причем не только у таджиков. Посмотреть на наши товары приехали и из соседних государств.

Практически с порога Эмомали Рахмон отмечает, такая экспозиция должна работать на постоянной основе. И тут же дает поручение – продлить нынешнюю на неделю. Запланированных три дня – слишком мало.

Стенд ведущего кондитерского предприятия привлекает внимание запахом шоколада . Мало того, что вкусный – еще и полезный. Фору даст швейцарским и бельгийским конкурентам. Новыей сорт «ремейк» уже полюбившегося «Президента».

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Новинка изготовлена из купажа какао-ликера, то есть это лучшие бобы, которые произрастают в мире – бобы Венесуэлы, Колумбии и Сальвадора. Они придают пикантный мягкий, в то же время немного горьковатый вкус, при этом этот шоколад сделан без сахара.

Дегустировали шоколад и международные эксперты. Оценка –высокая. «Президент» по вкусу пришелся и главам государств.

Вот так насыщенно началась белорусская неделя в Таджикистане. Как показал первый день переговоров – Президенты намерены планомерно вести страны параллельными курсами. 16 мая диалог на высшем уровне продолжиться. Ожидается, что лидеры посетят новое сборочное производство. Этот тот случай, когда дела гораздо красноречивее слов.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подписали стратегический план сотрудничества. Об особенностях документа в большом репортаже СТВ

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