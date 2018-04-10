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Александр Лукашенко: «Мясо на Комаровке покупаю иногда»

10.04.2018 - 17:20

Новости Беларуси. На встрече представителей СМИ с Президентом вопросы, которые задавались, касались самых различных тем: от изменений в декрете №1 до комментариев о дальнейшей судьбе мемориального комплекса в урочище Куропаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Были и абсолютно личного характера. В некоторых случаях, не обошлось без юмора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я питаюсь теми продуктами, что и вы. Да, они проходят контроль, но мне еще никто не сказал, что белорусские продукты не прошли контроль. Я покупаю на Комаровском рынке отдельные продукты. Даже мясо на Комаровке покупаю иногда.

Мою диету могу и вам рассказать кратко: 3 яйца утром, в обед – мясо. Сколько хочешь – ешь, но много его не съешь. Вечером – рыба, сколько хочешь. До обеда и после – что-то такое. Но если хочешь похудеть – жесткая диета, белковая. Я ем то, что едите вы, только совсем в малых количествах.

Дело не в питании, это важно, а спортом надо заниматься. Питаюсь также, как и вы, и счастлив, что в Беларуси абсолютно безопасное питание. Насчет безопасности белорусских продуктов можете быть спокойны. Жесточайшее требование. Если уже китайцы открыли нам свой рынок, они тоже приезжали, проверили, перекрестились, говорят: «Везите!». Сначала говядину, сейчас молочку. Европейский союз для некоторых предприятий открыл свой рынок. А в России плохо.

Александр Лукашенко: «Мясо на Комаровке покупаю иногда»

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