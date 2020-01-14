Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров: «До конца не решён вопрос стоимости строящегося жилья»
Новости Беларуси. Недобросовестные посредники, стоимость жилья и пенсии – темы, которые 14 января обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент встретился с руководством Совета Министров.
По вопросам, которые звучали сегодня на совещании, в ближайшее время планируют принять соответствующие указы. Так что Президент готов выслушать все аргументы. Но ещё до начала обсуждений глава государства предупредил, что основные принципы экономической политики останутся неизменными. В центре – человек. Исходя из его проблем и нужд и будут приниматься дальнейшие решения.
Одна из тем совещания – как бороться с недобросовестными посредниками. Проблема в том, что из-за перепродажи через пятые руки итоговая цена зачастую взлетает до небес. И если раньше это касалось в основном поставок на внешние рынки, то сейчас корень проблемы в закупках уже внутри страны, в том числе в госорганизациях.
У правительства есть и предложения, как оптимизировать ценообразование на рынке строительства жилья. В развитии темы Президент напомнил о своем поручении строить квартиры с 5-процентной рентабельностью. По такому финансовому принципу уже работает – и довольно успешно – Минский завод эффективных строительных конструкций. Так что мешает перенять этот опыт и другим застройщикам?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последние годы в республике много сделано для увеличения объемов жилищного строительства – в городах выросли целые кварталы, в сельских населенных пунктах строятся новые дома. Однако при этом до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья.
Ну чего там греха таить? У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально.
И если мы, имея жилье (или присутствующие здесь, имея жилье, в шоколаде себя чувствуют, как в народе говорят), и забыли о нуждах людей – это плохо. Я это не забыл. Было поручение, при этом на практике апробированное, по ценообразованию, я не боюсь этого сказать, на жилье.
Мы проверили эти 5%, здесь мэр Минска присутствует, он доложит, как работает завод эффективных строительных конструкций. 5% рентабельности, так? Работает, цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что если мы этим путем пойдем, будут вымываться какие-то финансовые средства, и предприятия в результате рухнут. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам.
Глава государства подчеркнул, что строить жильё будут организации, готовые работать с рентабельностью в 5 %, независимо от формы их собственности. Ещё один вопрос, который звучит не впервые, но по-прежнему требует проработки – это импортозамещение. Не все поручения Президента в этой сфере выполнены.
Обсуждали также пенсии работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложения предоставить им право получать эти выплаты досрочно. На особом контроле остаётся и вопрос обращения с отходами товаров и упаковки.
Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%
Новости Беларуси. Как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал проект указа в сфере строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров: «До конца не решён вопрос стоимости строящегося жилья»
В документе предлагается установить предельную планку рентабельности. Но это коснётся не всех застройщиков. А только тех, кто возводит квадратные метры с привлечением личных средств белорусов.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этому указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц.
Также инвестиционные договора, которые были заключены ранее и в течение 6 месяцев после принятия указа, на них эта норма также распространяться не будет. Мы считаем,что это позволит снизить стоимость жилья на стороне для всех категорий граждан.
Еще одна тема, которую обсуждали на совещании – это работа с посредниками. Сферу госзакупок продолжат делать более прозрачной. Для этого весь процесс оцифруют. Кстати, уже сейчас в тестовом режиме работает информационно-аналитическая система управления этой сферой. Её создали согласно новой редакции закона о госзакупках, которая действует с июля 2019-го. Эти меры позволят исключить человеческий фактор и коррупцию.
Кроме этого, Президент в который раз обратил внимание на переработку. Это тема находится на его постоянном контроле. По итогам совещания глава государства поддержал проект нового указа в этой сфере.