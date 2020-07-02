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Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

02.07.2020 - 13:34

Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшняя церемония во Дворце Независимости вдвойне особенна – она прошла в канун главного государственного праздника нашей страны.  

Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Аграрии, готовые в любых обстоятельствах обеспечить продовольственную безопасность. Медики, которые продемонстрировали беспрецедентный пример служения обществу и продолжают героически сражаться с COVID-19. Представители силовых ведомств, на чьих плечах самые запутанные дела, обеспечение национальной безопасности, защита государства от внешних угроз и терроризма. Педагоги, деятели культуры и спортсмены. Благодаря этим людям мы можем гордиться нашей страной.  

Президент отметил, что каждый из белорусов, удостоенных сегодня, 2 июля, высоких наград, является еще и безоговорочным лидером мнений.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Глядя на вас, испытываешь гордость и самую глубокую признательность. Вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы.   

Во-вторых, особую торжественность этой встрече придает то, что награждение проходит накануне важнейшего в истории белорусского суверенного государства дня – Дня Независимости.  

В-третьих, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. Мы низко кланяемся всем ветеранам. И хорошо помним, что белорусы – потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения. В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах – частица бессмертия.   

Наше главное богатство – это вы, народ. Белорусская земля веками славилась талантами. И отрадно, что сегодня мы продолжаем выполнять божественный замысел: создаем свое счастье собственными руками.  

Отметим, что те, кто сегодня удостоен звания «народный» и «заслуженный», стали обладателями соответствующих нагрудных знаков совершенно нового образца – их утвердили буквально накануне торжественного мероприятия.    

Люди в материале: Александр Лукашенко
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Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны

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Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверии Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Аграрии, готовые в любых обстоятельствах обеспечить продовольственную безопасность. Медики, которые показали беспрецедентный пример служения обществу и продолжают героически сражаться с COVID-19. Представители силовых ведомств, на чьих плечах самые запутанные дела, обеспечение национальной безопасности, защита государства от внешних угроз и терроризма. В зале также педагоги, деятели культуры и спортсмены. Благодаря этим людям мы можем гордиться своей страной.

Президент отметил, что каждый из белорусов, удостоенных сегодня высоких наград, является еще и безоговорочным лидером мнений.   

Отметим, что те, кто сегодня удостоен звания «народный» и «заслуженный», стали обладателями соответствующих нагрудных знаков совершенно нового образца – их утвердили буквально накануне торжественного мероприятия.

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Главная награда – это, видимо, та особенность, что ты на правильном пути, будем так говорить, что ты отдаешь дань своей стране, своей Родине за тот труд, который вложен в тебя. И ты должен сделать что-то особенное, чтобы прославить нашу великую Родину.  

Еще один обязательный атрибут таких праздничных дней во Дворце Независимости – экскурсия для виновников торжества. Их провели по залам, где каждый день принимают знаковые для страны и не только решения. Гостей поразило внутреннее убранство дворца, сделанное руками таких же талантливых и профессиональных белорусов, как герои сегодняшнего дня.   