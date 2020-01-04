Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил ЧМ по хоккею-2021
Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в очень дружеской атмосфере. Рене Фазель поделился своими впечатлениями от вчерашней игры команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. В частности, свой курьёз, когда во время торжественного вбрасывания он не удержался на льду и упал.
Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:
Прежде всего, поздравляю вас с таким замечательным турниром, как Рождественский. Я действительно очень рад находиться здесь и был рад увидеть всех участников. Это очень важно для спорта. Увидеть здесь представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это позволяет сказать нам, что это один из крупнейших любительских чемпионатов мира. Большое спасибо за то, что вы делаете, за этот турнир в частности.
Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире
Рождественский турнир по хоккею на приз Президента Беларуси с каждым годом набирает всё большую популярность. Главное отличие нынешних соревнований в том, что впервые в истории за победу борется и сборная США.
Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может
Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Президент поблагодарил Рене Фазеля за приезд на Рождественский международный турнир любителей хоккея и отметил, что эти соревнования и впредь будут поддерживать в нашей стране. Ведь их главная цель – продлить жизнь спортсменам и продвигать здоровый образ жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Рождественского турнира, то в Международной федерации хоккея прекрасно знают, что это за турнир. Это 16-й по счету турнир, мы и дальше будем поддерживать этот турнир. Возможно, увеличивать число команд. Желающих приехать – огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше. Вы вчера видели, что для спортсменов – это просто праздник, когда они встречаются на льду спустя десятки лет после того, как ушли из профессионального спорта.
Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю.
Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире
Спасибо за поддержку нашего хоккея, за те семинары, которые вы проводите с нашими тренерами. Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, вы прекрасно понимаете, удовлетворения вызывать не может.