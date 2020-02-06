Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи
Новости Беларуси. Президент прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один вечером 6 февраля приземлился в Сочи.
Там 7 февраля состоятся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества.
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Эту встречу наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и, в частности, формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. 7 февраля пройдёт встреча с Владимиром Путиным
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.
Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, сообщает БЕЛТА.
7 февраля состоится встреча президентов Беларуси и России. На ней Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий комплекс вопросов, которые стоят на повестке дня белорусско-российского сотрудничества.
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