Александр Лукашенко: «Наши спецслужбы во все периоды нашей истории с достоинством выполняли свой долг»

Новости Беларуси. Успешная борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Глава государства 15 декабря отметил эффективную работу органов госбезопасности на торжественном собрании, посвященном 100-летию ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собрались ветераны службы и те, кто сейчас стоит на страже интересов страны. Среди зарубежных гостей делегации более чем из 20 государств. За минувший век задачи КГБ остаются неизменными – это защита национальной безопасности страны и народа.