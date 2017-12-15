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Александр Лукашенко: «Наши спецслужбы во все периоды нашей истории с достоинством выполняли свой долг»

15.12.2017 - 22:17

Новости Беларуси. Успешная борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Глава государства 15 декабря отметил эффективную работу органов госбезопасности на торжественном собрании, посвященном 100-летию ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собрались ветераны службы и те, кто сейчас стоит на страже интересов страны. Среди зарубежных гостей делегации более чем из 20 государств. За минувший век задачи КГБ остаются неизменными – это защита национальной безопасности страны и народа.

Подробности в сюжете.

Александр Лукашенко: «Наши спецслужбы во все периоды нашей истории с достоинством выполняли свой долг»

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