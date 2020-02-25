Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»
Новости Беларуси. Ключевые цели – защитить граждан и не допустить деструктивного влияния извне. Президент поставил задачи КГБ и МВД. В этих силовых ведомствах обновился руководящий состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление КГБ по Гомельской области. На прежнем посту его заменит Александр Мельников, занимавший пост начальника управления собственной безопасности КГБ.
Первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции стал Геннадий Казакевич. Он до настоящего момента руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, не ограничился формальной процедурой. Он подробно расспросил руководителей силового блока о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции представленных к назначению, их предыдущем опыте.
Главное, чего всегда требует глава государства – это подбор руководящих кадров на альтернативной основе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопросы в том, что, особенно в Комитете госбезопасности и МВД, вы же предлагаете своих первых заместителей. Они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители должны, как минимум, быть, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство – Комитет госбезопасности и МВД.
Я убедительно прошу и вас, и главу Администрации, чтобы у нас не было… Знаете, министр хочет с ним работать – пусть идет. Я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть! Мы же говорим «свежая кровь, свежая кровь»...
Давайте людей назначать – профессионалов или со стороны. Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми ты когда-то служил. В Госсекретариат направляйте, правительство, Администрацию, если они толковые. Рекомендуйте их, боритесь за них, но не надо под себя их тащить. Но обязательно должна быть рокировка при назначении кадров.
Александр Лукашенко остановился на вопросах борьбы с коррупцией, отметил насколько важно добывать исчерпывающую информацию по каждому факту нарушения, а кроме того обратил внимание на качественную кадровую работу.
В структуре преступности львиную долю занимают общеуголовные преступления: кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Поэтому главная задача, которую поставил Президент перед руководством МВД, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан.
Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД
Новости Беларуси. Защита граждан, борьба с коррупцией, противодействие экстремизму. Такие ключевые задачи Президент Беларуси поставил КГБ и МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля в этих силовых ведомствах обновился руководящий состав.
Так, первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление КГБ по Гомельской области. Первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции стал Геннадий Казакевич. До настоящего момента руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
Это была не просто формальная процедура во Дворце Независимости. Ведь речь о самом главном – нашей с вами безопасности. Как показывает жизнь, основные преступления – кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Президент отмечает: главное – сохранить жизнь и здоровье людей.
Александр Лукашенко также остановился на вопросах борьбы с коррупцией, обратил внимание на качественную кадровую работу. Преемственность – хорошо, но и без постоянного саморазвития никуда.
Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.
Кадровое обновление в силовых структурах – Комитете госбезопасности и МВД. Претенденты на должности прибыли во Дворец Независимости для традиционной по такому случаю встречи с главой государства. Но формат сегодня был несколько изменен. К разговору пригласили также руководителей ведомств. Они участвовали в выборе кандидатов, им предстоит работать с новыми в этих должностях кадрами. А речь прежде всего о первых заместителях.
У Александра Лукашенко всегда были жесткие требования к кадровой работе. Выбирают кандидатов только на альтернативной основе. Во главе угла профессионализм, преданность государству, своему делу и никакого кумовства.
Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»
Первым замом в КГБ стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление Комитета госбезопасности по Гомельской области. Прежде чем стать основным кандидатом на новую должность, как и положено, прошел всестороннюю проверку.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что написал Вакульчик, то и есть?
Андрей Равков:
Нет, проверили разносторонне, со всеми структурами, которые обязаны.
Александр Лукашенко:
Валерий Павлович, вы уверены? Это же ключевые фигуры в КГБ.
Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Так точно. В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач, которые стоят перед Комитетом государственной безопасности по Конституции и те, которые ставит глава государства.
Задачи КГБ понятны. Среди ключевых – не допустить деструктивного влияния на Беларусь извне, организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом.
Сергей Теребов, первый заместитель председателя КГБ Беларуси:
Отдельно Президент остановился на вопросах противодействия коррупции. Здесь была обозначена на необходимость добывания исчерпывающей информации о противоправной деятельности потенциальных фигурантов, недопустимости формализма, недопустимости шаблонности работы, дублирования задач между правоохранительными органами.
Нельзя забывать и о кадровой работе. Здесь важна преемственность. А уровень подготовки специалистов постоянно должен расти.
Кстати, освободившееся после назначения Сергея Теребова место начальника управления в Гомельской области занял Александр Мельников. До этого момента он был начальником управления собственной безопасности КГБ.
В МВД на должность первого заместителя министра – начальника криминальной милиции предложили Геннадия Казакевича. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Геннадий Аркадьевич Казакевич служил на различных должностях. Ваши требования – чтобы был с земли человек, – соблюдены. Из всех, кого я за 8 месяцев перебрал, это юридически наиболее грамотный офицер, преподает в Академии МВД. Действия его подразделения заслужили в том числе и вашу оценку, в том числе и вашу критику по наркоконтролю. Но главное, что мы сделали, – сдвинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. Еще многое предстоит сделать. Я думаю, Геннадий Аркадьевич и на этом поприще, и в остальных структурах криммилиции создаст положительное движение, динамику вперед.
Подробно расспросил Президент и самого Геннадия Казакевича. От работы криминальной милиции во многом зависит безопасность людей, их жизнь, их имущество. В структуре преступлений в настоящее время 70 % – как раз те, что против собственности граждан. А на оставшиеся 30 % остаются коррупция, террор, наркотики и торговля людьми…
Александр Лукашенко:
Вы достаточно здесь профессиональны? Извините за то, что я задаю вам этот вопрос. Потому что 70 % с лишним – это уголовные преступления.
Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции:
Я проходил службу в должности начальника следственного управления города, и мы расследовали все преступления, в том числе и уголовного характера. Затем работал в службе ОБЭП, занимался экономикой и коррупцией. Соответственно, оперативно-розыскная деятельность одинакова для всех подразделений криминальной милиции. Безусловно, специфика есть. Буду вникать в нее, организовывать ее.
Александр Лукашенко:
То есть это для вас не новое направление?
Геннадий Казакевич:
Никак нет.
Министерству внутренних дел предстоит усилить работу по основным направлениям, продолжить положительную динамику.
Геннадий Казакевич:
Главная задача, которую поставил глава государства, – это сохранение жизни, здоровья и собственности граждан. В структуре преступности Республики Беларусь львиную долю занимают так называемые общеуголовные преступления – кражи, грабежи, разбои, посягательства на жизнь и здоровье наших граждан.
За последние несколько лет, благодаря усилиям не только МВД, но и всех заинтересованных, наметились положительные тренды снижения количества именно этих преступлений.
Задачи прозвучали не только для вступивших в новые должности офицеров. По сути, это актуализация задач для всего силового блока страны. Слишком большая ответственность на тех, кто сегодня носит погоны: внешние вызовы, неспокойная обстановка в мире, изощренность современных преступников. Успешно противостоять всем актуальным угрозам, от наркотрафика до информационных войн, смогут лишь настоящие профессионалы. Отсюда и такой серьезный подход к принятию кадровых решений.