Александр Лукашенко о предстоящем съезде ФПБ: «Чтобы это было демократично и прилично»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Президент провел рабочую встречу с председателем организации Михаилом Ордой.
Глава государства подчеркнул роль профсоюзов в общественно-политической жизни страны, добавив, что ФПБ может по праву гордиться этим. Это одна из самых массовых организаций, в первую очередь она призвана защищать права и гарантии работников. В этом направлении проводится масштабная работа.
За последние несколько лет профсоюзы выявили порядка 207 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть несоблюдений удалось устранить. Решаются и финансовые вопросы. При помощи профсоюзных юристов около 20 миллионов рублей – незаконно удержанных или невыплаченных – возвращены работникам. Не утрачивает своего значения и работа по защите прав членов профсоюза в судах. Более 400 человек восстановлены на работе.
Дефицит сотрудников и снижение травматизма на производстве. Профсоюзы Минска подвели итоги своей работы за 5 лет
Коснулся сегодня разговор и предстоящего Съезда Федерации профсоюзов. Пройдет он в конце февраля. Глава государства выразил намерение принять в нем участие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу выразить свою благодарность за активную позицию наших профсоюзов в последней выборной кампании. Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад. Поэтому большая благодарность, еще раз повторяю. Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в этой кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано.
Второй вопрос – вопрос съезда. Я поручил главе Администрации и правительству подключиться к этому процессу – не только самого проведения съезда, но если нужна будет поддержка на местах, чтобы мы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично. Чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих много. И даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо. Вы человек опытный, я это знаю. Ну и чтобы профсоюзы гордились той ролью, которую они сегодня играют в нашем современном обществе.
Дефицит сотрудников и снижение травматизма на производстве. Профсоюзы Минска подвели итоги своей работы за 5 лет
Новости Беларуси. 20 января профсоюзы столицы подводят итоги пятилетней работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результатами поделились с журналистами.
Так, производства простаивают в 5 раз меньше и в 8 раз реже переходят на неполный рабочий день. Очевидна положительная динамика зарплат, в то же время обеспокоенность вызывает рост цен. Среди слабых мест – охрана труда. В Минске показатели травматизма и смертельных случаев ниже, чем в других регионах, но профсоюзы стремятся к нулевому травматизму.
Ситуация с безработицей за этот период также изменилась. Если 5 лет назад не хватало вакансий, то теперь дефицит сотрудников. С одной стороны, все желающие могут обеспечить себе заработок, но с другой это значит, что неукомплектованные предприятия испытывают трудности в производстве.
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Мы не идеализируем ситуацию, потому что видим, что многим людям надо еще помогать и в сохранении рабочего места, и в повышении заработной платы, потому что жизнь дорожает. Мы видим, что рыночные отношения принесли не только плюс, но и негативные явления в ценообразовании.
Нынешняя ситуация на международном рынке требует объединения усилий всех нас, белорусов. Мы можем только своими руками, своей головой произвести продукцию лучше, качественнее. Это залог благосостояния и совместной работы.
Сегодня было подписано трехстороннее соглашение между профсоюзами столицы, Мингорисполкомом и Белорусской ассоциацией промышленности. В документе затронуты вопросы повышения эффективности работы, социальной защищенности и ряд других.