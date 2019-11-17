Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Что это за союз, если мы каждый год теряем, и условия ухудшаются»
Новости Беларуси. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900 тысяч человек. Свыше 37% из них проголосовали досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси сделал свой выбор именно 17 ноября. Глава государства традиционно голосует на избирательном участке № 506 Старовиленского избирательного округа № 105, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры. По данному округу баллотируются шесть кандидатов в депутаты.
Проголосовав, Президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Как известно, сейчас идет работа над созданием документов, в которых будут прописаны шаги по дальнейшему объединению. Этот процесс коснётся разных сфер экономики.
Дорожные карты должны утвердить президенты Беларуси и России. Планируется, что это может состояться в декабре. Но есть и принципиальные условия, без которых невозможна дальнейшая интеграция. Одно из таких – это сохранение суверенитета и независимости нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы – это суверенитет, независимость нашего государства. Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны. Надо подписывать все в целом.
Из чего я исхожу? Не потому что мы там хотим быть нахлебниками, я уже тысячу раз об этом говорил. Китай и Америка начали торговую войну почему? Потому что Трамп обнаружил (не знаю, так это или нет), что они от этой торговли теряют, и у них дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов. А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Мы не начнем торговые войны. Но это неправильно.
И второе. Когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты на что рассчитываешь? Рассчитываешь, с каждым месяцем, каждым годом будет лучше, но не хуже, чем до этого. Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз? Вот наша позиция. Об этом знает Президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще. Он мне может сказать. Где взять девять миллиардов, чтобы покрыть дефицит, а мы же с профицитом во внешней торговле работаем. Мы эти девять миллиардов покрыли за счет работы на других рынках. А если бы с Россией было нормально, хотя бы небольшой минус, мы бы на других рынках имели плюсы, мы бы богаче были. Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются? Это ненормально.
Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз. Может до объединения государств дойдем, но не так же, когда все идет на раздрай. Вот в чем вопрос. Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы.
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На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани
Новости России. Российская Академия наук инициирует программу по сохранению и развитию коренных языков, ведь в огромной стране используют 277 языков и диалектов, 89 из них включены в систему образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос билингвизма наиболее актуален для регионов с высокой долей населения титульной национальности: например, Северного Кавказа, Якутии, Башкирии и Чувашии. Но почему вся эта история интересна и для нашей страны?
МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ
По лингвистическим следам из Беларуси в российский Татарстан отправилась Ксения Худолей.
Село Печищи, что в 50 километрах от Казани, столицы Татарстана, славится своим экстремально завораживающим ландшафтом. Сюда приезжают пополнить фотопортфолио, полюбоваться водной гладью Волги и с недавних пор прикоснуться к белорусскому культурному наследию.
Единственный в России музей Янки Купалы теперь не менее популярное для туристов место. Эта квартира стала последним домом, откуда в 42 поэт уехал, как потом оказалось, в свою последнюю командировку в Москву. Впрочем, символизмом это место наполнено и для хранителя памяти Купалы – заведующей музеем.
Римма Абызова, заведующая филиалом «Музей Янки Купалы» Национального музея Татарстана:
Это был десятый класс, в то время я была секретарем комитета комсомола и мне нужно было выступить от имени молодого поколения. Есть у меня и дома в архиве эти фотографии. Выступила, затем нас повели в экспозицию. И когда мы спускались, у меня сломался каблук. И мои одноклассники мимолетно пошутили: «Ну вот, Римма, тебе и оставаться в этом музее».
Возможности поймать в Печищах двух культурных зайцев – белорусского и татарского – не упускает никто. И если уж международный мемориальный тандем не вызывает сложностей в понимании, то языковой барьер тем более не становится преградой. Любопытных местных радушно экскурсируют в белорусскую поэзию на татарском. Прикипевших сердцем к строкам Купалы даже приглашают на интерактив.
Римма Абызова:
Мы даже ставили фрагмент комедии «Павлинка» с учениками. Может быть, и дальше продолжим. И стараемся исполнять песни, написанные на слова Янки Купалы.
Частный случай показывает: найти лингвопонимание в интернациональных масштабах – не просто необходимость, а наше общее внутренне стремление. В стране, где мирно соседствуют сотни языков и диалектов, билингвизм стал стилем жизни.
Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:
Более 130 национальностей проживает в Республике Татарстан. Мы привыкли, что с нами рядом живут и марийцы, и чуваши, и удмурты, и башкиры. У каждого свой язык.
Из 277 существующих в речевом обиходе России языков примерно треть в системе образования. Из этих 89 языков снова лишь треть для изучения обязательны, остальные с оговоркой «по желанию». Пункт «на свое усмотрение» стал на самом деле «по умолчанию», ведь большинство выбирают на родном языке не молчать.
Эльвира Левшевич:
Сегодня в Татарстане изучение татарского языка в средних школах поставлено на свободный выбор, то есть по желанию родителей. Но это не значит, что татарский язык в связи с этим пропадет. Любой человек, который принадлежит к этой нации, который дорожит этой нацией, он сохраняет свой язык.
Именно с таким глубоким убеждением «мы сами в ответе за свой языковой бэкграунд» на малую родину возвращаются тысячи коренных татар. Кто-то в гости к родным, кто-то в ностальгический тур.
Нина Максимова, экскурсовод Гильдии экскурсоводов республики Татарстан:
Экскурсии на татарском популярны. Во-первых, город притягивает к себе всех татар мира. Мечеть Кул Шариф считается главной мечетью всех татар мира, и поэтому, конечно, представители диаспор стараются приехать сюда, в Казань, побывать в мечети, посмотреть город. И они очень любят брать экскурсии на татарском языке.
Татарстан – яркий пример языкового благоразумия. И регионов, которые ценят и хранят свои корни, немало. Северный Кавказ, Якутия, Башкирия и Чувашия – все они нашли то самое билингвистическое равновесие. Нам, белорусам, это равновесие абсолютно понятно. Ведь мы не привыкли расставлять языки по ступеням приоритета.
Ксения Худолей, корреспондент:
Халва, книга, деньги и даже победное «ура» – слова, о татарском привкусе которых мы даже не догадываемся, хотя и часто их используем. Впрочем, для соседей, да и не только, в переводе не нуждаются наши «сябр», «калi ласка», «бацька». И так ли важны геолокации, калi цябе разумеюць нават тут, на татарскай зямлi?