Александр Лукашенко: Основные контракты и зарплаты будут в «Динамо» и национальной сборной

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от белорусских хоккеистов зрелищный и результативный хоккей. 25 августа Президент встретился с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор затронул немало острых и не совсем удобных тем: глава государства уже не раз заявлял, что не доволен положением дел в этом виде спорта.

И вот сегодня Александр Лукашенко вновь вернулся к этому вопросу. Почему Президент все же согласился на иностранного тренера? Найдется ли место в белорусском хоккее легионерам? И что предполагает новая система поощрения спортсменов?