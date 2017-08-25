новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: Основные контракты и зарплаты будут в «Динамо» и национальной сборной

25.08.2017 - 20:22

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от белорусских хоккеистов зрелищный и результативный хоккей. 25 августа Президент встретился с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор затронул немало острых и не совсем удобных тем: глава государства уже не раз заявлял, что не доволен положением дел в этом виде спорта.

И вот сегодня Александр Лукашенко вновь вернулся к этому вопросу. Почему Президент все же согласился на иностранного тренера? Найдется ли место в белорусском хоккее легионерам? И что предполагает новая система поощрения спортсменов?

Подробности в видеоинформации.

Александр Лукашенко: Основные контракты и зарплаты будут в «Динамо» и национальной сборной

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Главное, уважаемые друзья, это болельщики, которые приходят на ваши игры»: Президент Беларуси на встрече с хоккеистами
«Главное, уважаемые друзья, это болельщики, которые приходят на ваши игры»: Президент Беларуси на встрече с хоккеистами
Александр Лукашенко: «Белорусские хоккеисты должны показывать достойную игру»
Александр Лукашенко проводит встречу с игроками и тренерским составом ХК «Динамо-Минск»
«Хотим извиниться за такой хоккей»: минское «Динамо» проиграло финскому «Йокериту» в домашнем матче чемпионата КХЛ
«Хотим извиниться за такой хоккей»: минское «Динамо» проиграло финскому «Йокериту» в домашнем матче чемпионата КХЛ
23 августа на «Минск-Арене» «Зубры» встретятся с финским «Йокеритом»
23 августа на «Минск-Арене» «Зубры» встретятся с финским «Йокеритом»
Канадский нападающий Куинтон Хоуден стал очередным новичком минского «Динамо»
Канадский нападающий Куинтон Хоуден стал очередным новичком минского «Динамо»
ХК «Динамо-Минск» занял последнее место на Кубке латвийских железных дорог
ХК «Динамо-Минск» занял последнее место на Кубке латвийских железных дорог
ХК «Динамо-Минск» одержал одолел «Ак Барс» на Кубке ЛЖД и сразится за третье место
ХК «Динамо-Минск» одолел «Ак Барс» на Кубке ЛЖД и сразится за третье место
Второе подряд поражение потерпели хоккеисты минского «Динамо» на «Кубке латвийских железных дорог»
Второе подряд поражение потерпели хоккеисты минского «Динамо» на «Кубке латвийских железных дорог»
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru