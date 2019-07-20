Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?
Новости Беларуси. По принципу гуманизма и по поводу значимой даты в истории страны. Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указом определены категории осужденных лиц, которых освободят от наказания за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Отдельным сократят сроки. Всего предполагается освободить от уголовного наказания около 6000 человек, в том числе из мест лишения свободы – около 2000.
В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД
Среди них не будет людей, которые ранее были амнистированы либо помилованы и вновь встали на преступный путь. На снисхождение не могут рассчитывать убийцы, насильники, пьяные водители, по вине которых погибли люди. Вне амнистии также осужденные за преступления против мира и безопасности человечества, терроризм, массовые беспорядки, незаконный оборот наркотиков.
В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД
Новости Беларуси. До 6 тысяч заключенных могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное новшество – несовершеннолетним, осужденным по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания наказания. Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Согласно прогнозу и статистике департамента исполнения наказаний, в такой категории лиц не больше 10 % совершают рецидив. Поэтому мы прогнозируем, что те, кто оступился и был изолирован от общества, когда они в это общество вернутся, не должны принести больших проблем. Люди не будут недовольны тем, что их выпустили из мест лишения свободы, и они каким-то образом ухудшили жизнь людей.
Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?
Амнистия не коснется осужденных за убийство, за измену государству, за повторное в течение года вождение автомобиля в пьяном виде, а также осужденных за коррупцию.