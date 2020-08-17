Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»
Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МЗКТ – крупный производитель транспортной техники для перевозки тяжелых грузов. В 2020 году по результатам работы каждый месяц предприятие – лидер в машиностроительной отрасли.
Приехал на завод Александр Лукашенко в связи с последними событиями в стране. Ситуация показывает, что общество всячески пытаются расколоть. Александр Лукашенко накануне анонсировал свой приезд и обещал, что ответит лично на все вопросы.
На территории завода собрались все, кто хотел. Вопреки тому, что распуливают некоторые Telegram-каналы, это реальные работники МЗКТ. Кроме них видеть и слышать Президента могли сотрудники еще десятка предприятий по всей стране: там были организованы трансляции.
В начале они довольно эмоционально реагировали на слова главы государства, выкрикивали различные лозунги. Президент не препятствовал этому, но все же отметил, что в работе предприятий должны быть заинтересованы сами рабочие, ведь в результате это их зарплата.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выслушайте, а потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали, потому что я хорошо знаю, что происходит. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Я понимаю, что многие якобы напряжены той ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Непопулярный вопрос, но он звучит. Отвечаю вам и на этот вопрос. Первое, по-крупняку. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: «Уходи!» Хороший повод. Хотя не без того… Вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5-3 тысяч все прогуливались. Нет-нет, там не было никого, кто ходил против омоновцев и милиции, ни одного не было. Все просто прогуливались.
Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство после того как разобрались (их было на Окрестина 2,5 или 2 тысячи, чтобы вы знали). И на Окрестина (непопулярно, но скажу) получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов.
– Уходи-уходи!
Александр Лукашенко:
Ну спасибо-спасибо. Я вижу вот тут группа, это вот левая, немножко… Я вижу вас, не волнуйтесь. Я услышал, я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь.
Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Потому что если они разойдутся, очень жарко будет не только вам, но и мне. Я не смогу удержать обстановку, не смогу. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети. Они не смогут удержать.
Президент Беларуси: «Требуйте, кричите, но только не останавливайте производства»
Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства приехал на МЗКТ, чтобы прежде всего пообщаться с той категорией работников, которые откликнулись на призывы в социальных сетях. Президент напомнил, что в стабильной работе предприятий заинтересованы должны быть сами заводчане. В конце концов, это их заработок.
Александр Лукашенко дал ответ на требования бастующих. Их собралось немало и, вопреки информации в соцсетях, все, кто хотел, могли поговорить с Президентом. Никого ни в чем не ограничивали, это хорошо слышно. Временами было очень эмоционально, слушать и слышать Президента были готовы не все. Кстати, в тот момент, когда в Telegram-каналах писали, что глава государства улетел с МЗКТ, якобы не выдержав напора, Александр Лукашенко общался с людьми.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что вы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и Президента, и местных органов власти.
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Андрей, давайте найдем компромисс, если вы хотите. Но только не с улицы. С улицы – будет плохо всем. Не надо на улицу. А если вы работяги и нормальные люди, то вы должны работать, мужики. Выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производства. Андрей, будет то, что было в середине 90-х. Ты это помнишь. Нельзя с кастрюлями опять выходить.
Не осталась без внимания и самая резонансная тема последних дней – это задержания участников несанкционированных акций протеста на прошлой неделе. Президент пообещал разобраться со всеми случаями несправедливости, но отметил, что главная задача государства – обеспечить безопасность своих граждан, а массовые мероприятия, на которые приходили не только мирно настроенные люди, чреваты провокациями.
Александр Лукашенко:
Мне, ну слушайте, мне зачем была эта ситуация? Не нужна. Ее создали. Почему омоновцы оказались на улице? Им что, так захотелось? Нет. Их вывели туда навести порядок. Они для этого сегодня созданы, для этого их кормят. Послушайте, я понимаю, что некоторым хочется покричать и вслед мне крикнуть еще «Уходи». Вот потерпите: я сейчас буду уходить, вы покричите.
Так вот, когда происходят эти события, вы же не понимаете, что за этим стоит. Не в политике дело – в безопасности. Мы не знаем, что, как будет через 10 минут. И мы, конечно, контролируем – у нас достаточно для этого сил и средств – что происходит в городе. Главное было не дать разрастаться вот этим очагам. Вы же видите, что они очагово собираются – не только где-то в центре, а очагово. У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают, мы тоже это видим. Мы пытаемся не поддаваться на провокации.
И я не хочу вот этой драки, я не хочу, потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы выборы досрочные, или как там, новые, справедливые. Я же видел, откуда пришли эти петиции. Я же не идиот. Это моя работа. И они вкинуты. Я честно вам сказал, что кто-то действительно пострадал незаконно. Извините. Не хотите насилия, не провоцируйте. Вы поймите, что они же должны порядок навести. И когда идет эта бойня, когда их начали мочить. Ну слушайте, не омоновцы же первые это начали.
Президент выехал с территории МЗКТ и направился на завод МАЗ. Там Александр Лукашенко прошел по цехам и пообщался с теми, кто, отложив эмоции, хочет разобраться в ситуации и реально готов к диалогу. Отвечал Президент на все. Наверное, фрагменты вы уже видели в интернете, потому что работники вели стримы в социальные сети.