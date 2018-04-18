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Александр Лукашенко, посещая Молдову: Здесь хорошие люди, очень хороший климат и, наверное, больше всего долгожителей

18.04.2018 - 17:29

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Государственной резиденции его встретил Игорь Додон. По традиции, перед началом переговоров состоялась торжественная церемония встречи.

После теплого приветствия два президента проследовали в зал официальных встреч. Сначала переговоры прошли в узком составе. Александр Лукашенко подчеркнул, что ничто не мешает сотрудничеству стран. В 2017 году Беларусь и Молдова наторговали более чем на 220 миллионов долларов. И почти на 13% вырос наш экспорт. Основу его составили нефтепродукты, сахар, тракторы и тягачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бываю во многих республиках бывшего Советского Союза нигде не испытываю такой ностальгии, как здесь в Молдове. Проезжая уже будучи Президентом по центральной улице Кишинева, мне больше всего хотелось бы пройти по ней пешком. Как когда-то было в советские времена, я часто бывал в Кишиневе. Я признаюсь искренне, это не для публики и не для пиара, не потому что я в Молдове, а потому что Молдова – и я всем своим сопровождающим говорил – это мой любимый край. Лучшей земли – а я исколесил мир за эти 20 президентских лет – я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, хорошая земля, здесь очень хороший климат и здесь, наверное, больше всего долгожителей. Сюда надо приезжать, чтобы жить и продлевать свою жизнь.

Беларусь и Молдову, помимо экономического и политического партнерства, теперь свяжет и прямой авиарейс

Игорь Додон, Президент Молдовы:
Беларусь всегда была самым надежным партнерам и экономически, и политически для Республики Молдовы. Поэтому ваш визит в нашу республику очень важен. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Есть о чем пообщаться, есть много текущих вопросов, есть планы на перспективу. Поэтому добро пожаловать, и вы наш самый ближайший друг, друг Молдовы.

фото: president.gov.by

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