Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ, где ему доложили о реализации государственных программ в этой области, перспективах развития, а также показали образцы техники специальной связи отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале 2018 года во время рабочей встречи во Дворце Независимости председатель КГБ Валерий Вакульчик доложил Президенту о функционировании правительственной связи. Дело в том, что оборудование для нее ранее закупалось за границей и свой срок оно уже выработало. Было принято решение разработать белорусские аналоги, и Александр Лукашенко дал поручение создать технику завтрашнего дня. В стране не было такого производства, но несколько предприятий объединили усилия и разработали уникальные образцы.
Они, к слову, оказались дешевле, чем импортные. И вот сегодня Президенту доложили о выполнении ранее данных поручений. В частности, о переходе от аналогового к цифровому оборудованию, о вводе в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования.
Главные критерии в ходе модернизации: защищенность, качество и надежность. Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему технологическому развитию и пообещал поддержку на государственном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь. Вы ее всегда получите, в приоритете получите. Я вас сориентирую – делать надежный, качественный продукт. Не можете – не делайте. А то у нас недавно Управление делами заказало в одной нашей фирме – изготовить целую систему. Деньги взяли, не сделали год, два, три. Провалили. Управление делами сейчас обижается и докладывает, что «они виноваты и не изготовили». А ты где был? Деньги платил, товар заказал. Прошло время – товара нет, а деньги использовали. Вот он виноват, и ты виноват. Зачем беретесь за то, что не можете. Ну а взяли, так сделайте. Он могли это сделать, но думали с рук сойдет.
Главе государства доложили о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрировали линейку средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе, защищенной мобильной телефонной связи. Разработчики применили современные решения и подходы. Вместо устаревших технологий белорусские специалисты создали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем 7 человек.
Кроме того, на базе микроавтобуса разработан еще один узел связи, уже следующего поколения. Его планируют принять на вооружение в 2020 году. Александр Лукашенко также напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра во время недавнего доклада. Речь о слуховом и видеоконтроле.
Александр Лукашенко:
Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля – слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать – прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное – это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы.
Показали Президенту также подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит государственные испытания.
Евгений Прейгерман: Минск становится единственным местом, где можем собраться и поговорить
Новости Беларуси. Отойти от края бездны. Такую амбициозную задачу ставят перед собой участники и организаторы форума «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он пройдет в октябре и станет первой площадкой, где эксперты и политики высокого ранга, по сути, впервые, встретятся после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и фактического начала новой гонки вооружений.
В условиях обостренной ситуации белорусская столица станет уникальной площадкой, где конфликтующие стороны смогут услышать позицию друг друга, а действующие политики напрямую пообщаются с экспертным сообществом. В повестке значатся вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, информационных войн, а также инициатива «Пояс и путь». На форуме будет соблюден геополитический баланс. Пока список участников прорабатывают, но уже известно, что в Минск приедут ведущие эксперты из США, ЕС, Китая и России.
Евгений Прейгерман, директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Повод такой нетривиальный, нечасто возникает перспектива, что над вашими головами, и может быть ниже, будут летать какие-то ракеты, при всей условности этих тезисов. Поэтому, я думаю, некоторая нотка драматизма на форуме будет присутствовать, и что самое важное – он станет первым в нашем регионе, где в таком репрезентативном составе с участием и России, и Китая, и практически всех стран ЕС и США будет вестись это обсуждение. Более того и с участием экспертов, и некоторых официальных лиц.
Будем говорить честно, практически нет ни одной другой конференции, где люди могут собраться и поговорить друг с другом, а не друг о друге. По большому счету, Минск становится единственным местом, где мы можем собраться и таким образом поговорить.
Первый форум «Минский диалог» прошёл год назад в мае. Он собрал полтысячи участников из почти 6 десятков стран. Участие в дискуссии принял и Александр Лукашенко. Главной темой встречи тогда тоже стала безопасность в Европе. Ключевые тезисы «Минского диалога» легли в основу итоговых документов.