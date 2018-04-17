Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Молдовы в ближайшие дни станут одной из главных тем. Официальный Кишинёв готовится к визиту Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства посетит Молдову 18-19 апреля. У Александра Лукашенко насыщенный график встреч. Запланированы переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. В Кишинёве работает наша съемочная группа.

Евгений Пустовой, СТВ:

По ощущениям будто и не улетали из Минска. Температура похожа на белорусскую, а вот градус и без того теплых отношений должен вырасти после предстоящих встреч на высшем уровне.

Александр Лукашенко встретится с президентом и премьер-министром Молдовы. Планируется, что переговоры пройдут не только на полях государственной резиденции, но и в поле Института растениеводства. Мы очень похожи отношением к труду. Беларусь интересна Молдове как страна, располагающая современными технологиями в земледелии и животноводстве.

В 2017 во время визита в Беларусь президент Молдовы отведал белорусского молока и высоко оценил его качество.

А вот наш глава государства посещал Кишенев три года назад. За 25 лет дипломатических отношений мы смогли организовать три сборочных производства: с совместных конвейеров сошло более 200 тракторов и 110 троллейбусов. Для более чем трехмиллионной Молдовы – это немало. В перспективе – создание сборки в Кишеневе наших МАЗов. Пока по улицам столицы курсируют венгерские старые Икарусы.

Столица Молдовы нуждается в трех сотнях автобусов. А после официального визита белорусского лидера в Кишеневе останется еще и памятник нашему первопечатнику Скорине.

Один из символов Молдовы, как и Беларуси – аист. На новый уровень должны подняться и торгово-экономические отношения. В дни официального визита белорусской делегации в Кишеневе пройдет также и бизнес-форум. В 2017 году товарооборот между нашими странами немного снизился, но перспективы есть.

Даже тут на проспекте главного национального героя Молдовы Штефана чел Маре, присутствует много белорусских брендов: от женской одежды до бытовой техники. Мы ожидаем лучших результатов.