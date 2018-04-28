Александр Лукашенко поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4%

Новости Беларуси. Второй день визита в Гомельскую область Александр Лукашенко начал с совещания с представителями Житковичского райисполкома и руководителями предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поручил навести порядок в Петрикове, особое внимание обратил строительству горно-обогатительного комбината.

«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков

Глава государства поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси сейчас нет основания для роста цен.