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Александр Лукашенко поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4%

28.04.2018 - 14:56

Новости Беларуси. Второй день визита в Гомельскую область Александр Лукашенко начал с совещания с представителями Житковичского райисполкома и руководителями предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поручил навести порядок в Петрикове, особое внимание обратил строительству горно-обогатительного комбината.

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Глава государства поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси сейчас нет основания для роста цен.

Александр Лукашенко поставил задачу снизить инфляцию до 3-4%

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