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Александр Лукашенко поздравил президента Пакистана с 25-летием дипломатических отношений двумя странами

03.02.2019 - 14:50

Новости Беларуси. Четверть века дипломатическим отношениям. 3 февраля Беларусь и Пакистан отмечают знаковую дату в истории двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его регламентируют более 80 соглашений в различных сферах.

Страны разделяют не только 5 тысяч километров, но и разные традиции, культура и религия. Тем не менее, государства дружат и достаточно успешно. Беларусь и Пакистан сейчас стремятся к достижению амбициозной цели – товарообороту в миллиард долларов. Ее поставило руководство двух стран.

С юбилеем установления дипломатических отношений президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви поздравил белорусский лидер. Александр Лукашенко высказал уверенность, что учитывая потенциал и взаимную заинтересованность, страны смогут сохранить положительную тенденцию углубления сотрудничества ради дальнейшего роста благосостояния народов Беларуси и Пакистана.

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