Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»
Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники. Об этом 1 августа заявил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производственная кооперация и совместные предприятия должны стать приоритетом в двусторонних отношениях. Интерес у сторон обоюдный: Беларусь и Узбекистан не конкурируют ни в одной из сфер.
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То, что взаимный товарооборот не соответствует потенциалу, подчеркивают оба Президента. Александр Лукашенко также отметил, что у нас нет закрытых тем и в политических вопросах.
После общения в каминном зале Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев продолжили встречу в расширенном формате. Стороны еще раз подчеркнули намерение продолжать взаимодействие во всех сферах, от АПК до IT.
В 2019 году во время визита главы белорусского государства в Узбекистан стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением наших проектных и строительных организаций. Также планировалось укомплектовать их белорусской техникой. Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на успешное завершение этих проектов. Перспективным стороны считают и сотрудничество в машиностроительной сфере.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Крупные белорусские холдинги – «Амкодор» и «Бобруйскагромаш» – уже создали совместные производства дорожно-строительной и сельхозтехники в Узбекистане. В ходе визита в Ташкент открыт завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор-Агротехмаш». Работа предприятия показала, что нам неплохо было бы поработать с включением этой продукции в программы государственной поддержки. Нам надо найти сообща решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства.
С учетом производства тракторов МТЗ на ташкентском заводе сельхозтехники, можно выйти на долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО «МТЗ» в Узбекистане. МТЗ начал работу по открытию сборочных производств спецтехники с двумя узбекскими частными компаниями.
Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси (видимо, этот вопрос обсуждался) вопрос также был решен. Я думаю, что по поводу сертификатов больших проблем не будет в Узбекистане.
Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной, прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Газ в Узбекистане есть. Я вот недавно был на уборке, мы первый в мире комбайн создали на газомоторном топливе. Очень довольны специалисты и те, кто эксплуатирует их, но затраты на эксплуатацию аж на 40 % ниже. Есть смысл заниматься, и мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане.
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление. Беларусь и Узбекистан договорились способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Также подписан пакет соглашений.
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан за последние два года полностью обновили свои отношения и сделали больше, чем за предыдущую четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Встреча лидеров прошла в теплой атмосфере. Переговоры предваряла официальная церемония приветствия, по традиции прозвучали гимны двух стран.
Шавкат Мирзиеев прибыл с первым официальным визитом в Беларусь 31 июля и тем же вечером встретился с нашим Президентом в неформальной обстановке. Как 1 августа отметили оба лидера, эта беседа получилась плодотворной и предметной.
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Беларусь и Узбекистан не конкурируют ни в одной из сфер – то, что производим мы, нужно на узбекском рынке и наоборот. За последние несколько лет в этой центральноазиатской стране произошла революция в сфере сельского хозяйства: значит, наша техника не будет лишней. Кроме того, Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации. Беларусь во многих сферах преуспела, и этот опыт узбекской стороне хотелось бы перенять.
То, что взаимный товарооборот не соответствует потенциалу, подчеркивают оба президента. Александр Лукашенко также отметил, что у нас нет закрытых тем и в политических вопросах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет наших отношений с Узбекистаном. Конечно, 170, 160 миллионов – сколько там, точно подсчитать сложно – пусть 200 миллионов, товарооборот с частниками если учитывать, – это не наш товарооборот. Возможности у нас гораздо больше, и об этом мы вчера говорили.
Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что мы более половины (времени – прим. ред.) уделили внимание нашим отношениям, и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. Вокруг Беларусь здесь и вокруг Узбекистана там. И к удивлению нашему обнаружили абсолютно схожие тенденции. Вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны и наши преимущества, и наши проблемы.
Сегодня есть о чем поговорить, но самое главное – ваша инициатива о том, чтобы низы, регионы завязать в сотрудничестве. Это, наверное, самая фишка этого визита. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров на сотрудничество – это главное. Наше дело – открыть дорогу, мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять решения наши и реализовывать ту дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси и сегодня реализовывают.
Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Мы очень многие вопросы за последние два с половиной года взяли на совершенно другой уровень в Узбекистане. Те реформы, которые сегодня идут, поддерживаются народом. И, конечно, нам очень нужна кооперация. Кооперация в Беларуси во многих отраслях за эти годы независимости достигла больших успехов. И мы всегда радуемся, и я всегда говорю нашим членам правительства, нашей комиссии, что надо больше встречаться, чтобы меньше было бумаг, а больше было результата.
После общения в Каминном зале Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев продолжили встречу в расширенном формате и в присутствии представителей ведомств обсудили возможное сотрудничество на примере конкретных предприятий. По итогам переговоров подписан пакет соглашений, реализация которых приведет к росту товарооборота. Главы государств отметили, что в основе должно быть сотрудничество регионов.
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