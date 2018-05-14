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Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить осенью Могилёв

14.05.2018 - 16:52

Новости Беларуси. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран объединения проходит в эти минуты в российском Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала переговоров Александр Лукашенко провел несколько двусторонних встреч. Вопросы взаимоотношений Беларуси и России – нашего партнера по Союзному государству – Президент обсудил с Владимиром Путиным. Белорусский лидер пригласил своего коллегу посетить предстоящий Форум регионов, который осенью примет Могилев. В свою очередь российский президент подчеркнул, что диалог между странами продолжает укрепляться. Президенты встречаются спустя неделю после инаугурации Владимира Путина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до выборов определились, что в Минске его проведем. А затем у нас осенью проводится Форум регионов. В этом году он пройдет в Могилеве. Обычно мы проводим на высшем уровне этот форум. Думаю, найдете время, подстроите график, чтобы посетить Могилев. Это для вас новый город. Мы достойно готовимся, чтобы провести этот форум на высоком уровне. В связи с тем, что у нас будут эти мероприятия, это облегчает нашу участь сегодня. Мы можем обозначить какие-то вопросы. Если не сможем углубиться в них, можем вернуться к ним на высшем госсовете и принять решение. На осенней встрече, думаю, найдем возможность встретится, чтобы поговорить о вопросах в наших межгосударственных отношениях.

Владимир Путин, Президент России:
Подготовлены важные документы в развитии нашего взаимодействия, в том числе экономические ориентиры макроэкономической политики на 2018-2019 годы. Соответствующие ведомства ведут активную подготовку к Высшему государственном совету Союзного государства, который планируем провести, как договорились, в Беларуси в июне 2018 года. Я рад возможности на полях сегодняшнего международного мероприятия обсудить двусторонние вопросы.

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить осенью Могилёв

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