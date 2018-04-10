﻿ Александр Лукашенко рассказал о своей диете и где покупает продукты | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Александр Лукашенко рассказал о своей диете и где покупает продукты

10.04.2018 - 14:25

Новости Беларуси. На встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ Президент Беларуси рассказал о своем рационе. Об этом сообщает belta.by.

Глава государства придерживается белковой диеты.

Александр Лукашенко:
Три яйца утром, в обед – мясо, вечером – рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая.

Президент отметил, что между основными приемами пищи у него есть небольшие перекусы. Однако кроме правильного питания важно заниматься спортом около двух часов в день. 

Александр Лукашенко рассказал, что питается теми же продуктами, что и все белорусы, только в совсем малых количествах. 

Александр Лукашенко: Я покупаю на Комаровском рынке отдельные продукты. Даже мясо на Комаровке покупаю иногда

Президент Беларуси покупает продукты в обычных магазинах, а иногда на Комаровском рынке. 

Александр Лукашенко:
Счастлив, что у нас в Беларуси абсолютно безопасное питание. 

Это, по словам Президента, его главное требование. Высокое качество продуктов подтверждает и то, что их покупают далеко за пределами страны. 

Фото: president.gov.by

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Если мне будет приятно смотреть телевизор – поверьте, все зрители будут довольны: Александр Лукашенко
Если мне будет приятно смотреть телевизор – поверьте, все зрители будут довольны: Александр Лукашенко
Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей
Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей
Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»
Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»
«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике
«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике
Президент Беларуси: «Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами»
Президент Беларуси: «Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами»
Фото: president.gov.by
О чём говорил Александр Лукашенко с руководителями крупнейших государственных СМИ. Все темы в одном материале
Белорусские журналисты подарили Александру Лукашенко портрет, созданный из его же слов
Белорусские журналисты подарили Александру Лукашенко портрет, созданный из его же слов
Фото: belta.by
Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы
Все новости по теме Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru