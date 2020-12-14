Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»
Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19, хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями, об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз обсуждали в 4-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 декабря Александр Лукашенко с утра направился сюда с визитом, неожиданно изменив свои рабочие планы. В графике Президента за последние несколько недель это уже четвертое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Всего в клинике порядка 900 коек, и 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, однако в меньшем объеме.
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Коронавирус в числе первых проблем, которые искренне заботят Президента. Поэтому глава государства лично посещает красные зоны и даже в каких-то жизненных моментах по-человечески помогает, интересуется у заболевших состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи.
Подробности в видеоматериале Илоны Волынец.
Илона Волынец, корреспондент:
Вместо запланированной встречи во Дворце Независимости – красная зона. То, что глава государства начнет рабочую неделю с посещения 4-й больницы Минска, не знали ни журналисты, ни врачи.
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В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?
Более 72,5 миллиона жителей планеты заражены СOVID-19. За минувшие сутки заболели свыше 650 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая сложная эпидобстановка сохраняется в США, где инфицированных уже более 16 миллионов, а умерших – почти 300 тысяч.
14 декабря в стране началась массовая вакцинация. В планах властей – до конца года привить около 20 миллионов жителей.
В рамках борьбы с распространением инфекции в Эстонии закрыли все учебные заведения. А во Франции вместо карантина вводят комендантский час. Уже 15 декабря с 20:00 до 06:00 жители не смогут выходить на улицу без веских причин. Все культурные учреждения останутся закрытыми еще как минимум на три недели.
На фоне роста числа зараженных ограничения усиливают в Литве. Самый жесткий локдаун за всю историю республики вводит и Германия. С 16 декабря по всей стране будут работать лишь продуктовые магазины и аптеки. Рестораны и бары смогут обслуживать клиентов только на вынос. Таким образом власти надеются значительно снизить число заболевших СOVID-19.
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