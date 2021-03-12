Александр Лукашенко: вакцина белорусская будет. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей
Новости Беларуси. Профессиональную медпомощь с областного уровня необходимо перенаправить на межрегиональные центры. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?
Шла на встрече речь и о белорусской вакцине. Прототип нашей вакцины от COVID-19 может появиться уже к осени. А до конца 2021 года планируется создать и опытно-промышленную партию отечественного препарата. Масштабные исследования уже развернулись на базе учреждений Министерства здравоохранения, в частности в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Необходимый опыт у структуры есть, центр уже работал над созданием вакцины против бешенства.
Александр Лукашенко о целевых направлениях: «Подход неправильный, мы это сейчас видим»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем по технологии России вакцины, а мы сделаем свою вакцину. Специалисты работают. Я спрашивал на уровне Академии наук. Недавно допрашивал руководителя Академии наук, он мне пообещал, что даже не переживайте. Настроение у ученых еще более хорошее. Вакцина белорусская будет. То есть уже на нашей базе, на наших технологиях и так далее. Поэтому за вакцину не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей.
Александр Лукашенко о целевых направлениях: «Подход неправильный, мы это сейчас видим»
Новости Беларуси. Профессиональную медпомощь с областного уровня необходимо перенаправить на межрегиональные центры. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Центральную районную больницу в Молодечно.
После посещения больницы глава государства пообщался с работниками медучреждения и поблагодарил их за работу в непростые времена. Врачей закономерно интересовали темы, касающиеся их сферы деятельности. Так, один из волнующих вопросов – целевая подготовка специалистов в вузах. Сегодня на так называемую отработку таких студентов направляют в местность с населением менее 20 тысяч человек. Медики уверены, что этим критерием не стоит ограничиваться. Специалисты нужны везде, тем более в непростое время – время пандемии. Александр Лукашенко поддержал докторов в этом вопросе. И здесь же отметил, что выдавать целевое направление нужно настоящим врачам.
«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю эту проблему, она не первый раз передо мной ставится, задача эта. Тогда было очень тяжело вот в этих маленьких населенных пунктах, районных центрах, надо было их спасать. Поэтому предоставили такую возможность – до 20 тысяч. Но подход неправильный, мы это сейчас видим. Ну что значит до 20 тысяч там можно, а где там 70-100 тысяч и больше – там нельзя? Ну если врачей не хватает? Поэтому, пройдя определенный период, путь, надо подходить более конкретно. Надо в Молодечно три врача – значит… И власти вместе с вами – с вашей подачи власть принимает решение, общественные организации подключим – что надо этих три врача подготовить. Вы подобрали их, вы за них головой отвечаете. Я считаю, что надо подходить конкретно и целевые направления выдавать тем, кому вы считаете нужным – кто будет настоящий врач. Нам надо вернуть вот эту практику настоящих врачей. Поэтому я с вами абсолютно согласен, и в ближайшее время мы будем возвращаться (на уровне Президента) к высшему образованию, будем смотреть – это же не только у врачей – будем по всем целевым направлениям смотреть. И я не сторонник ограничивать даже по профессиям и специальностям.
Кроме того, интересовались медики и вопросом полного перехода Беларуси на страховую медицину. Глава государства ответил, что против таких процессов. Свою эффективность наша система здравоохранения показала в период пандемии. Потому все должно происходить постепенно. За последние 5 лет количество людей, которые добровольно страхуют медрасходы, в стране увеличилось вдвое.