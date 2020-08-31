Александр Лукашенко: возврат назад – это перемены, но это не движение вперёд
Новости Беларуси. Перемены ради движения вперед и стремительная цифровизация белорусских судов. 31 августа Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной темой разговора стала подготовка новой редакции Конституции. Преобразования должны быть ориентированы на движение вперед. Сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Президент предложил подключиться к этой работе и Валентину Сукало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Но тем не менее жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться.
Вносите предложение – распишитесь за это предложение. Потому что возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, мы с вами это впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. И, вообще, возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы перемены эти двигали наше общество вперед. И на таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.
Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос – и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска. А там же половину тех, которые и 18 не достигли. И надо понимать, что они, конечно, могут высказать свое мнение, но их голос учитываться не будет, потому что они не имеют права голоса этого на референдумах и на выборах. Вот это тоже надо иметь в виду.
Президент Беларуси: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд
Новости Беларуси. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 31 августа во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось.
Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед.
Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.