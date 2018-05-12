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Александр Рыбак в Беларуси. 32 фотографии с Родины

12.05.2018 - 14:30

Новости Беларуси. Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак во второй раз принимает участие в песенном конкурсе «Евровидение».  

В 2009 году Рыбак победил, набрав рекордное количество баллов. Если певец сможет победить на «Евровидении-2018», то он станет вторым исполнителем в истории конкурса, победившим более одного раза.  

12 мая состоится финал «Евровидения-2018», в котором Александр представит песню «That's How You Write a Song». Рыбак споёт о том, как превратить свою маленькую цель в призвание.  

Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне  

Особенно сильно за Александра будут переживать в Витебске и Минске. Точнее в тех домах, где живут бабушки музыканта, к которым певец часто приезжает в гости.  

Мы посетили страницу Рыбака в Instagram, чтобы посмотреть, какие фотографии из Беларуси публикует победитель «Евровидения-2009» (орфография и пунктуация автора сохранены).  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Я 14 часов добирался на самолёте и машине, чтобы попить чай с моей бабушкой Марией в Витебске. Оно того стоит», – подписал фото Александр.  

Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Бабушка, люблю тебя».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Выздоровел у бабушки. И насытился».  

Также во время своих визитов в Витебск Александр нередко гуляет со своей племянницей Ульяной и даже помогает ей обучаться игре на скрипке.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Я снова дома, и я уже скучаю по своей племяннице».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Моя любимая сестра Юля и её милейшая дочка Ульяша».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Что может быть прекраснее, чем погулять по вечернему Витебску с племянницей Ульяшей!».  

Музыкант следит и за успехами белорусов. Например, он порадовался за олимпийский квартет, который выграл золото на Олимпиаде-2018.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Бьюсь об заклад, сегодня белоруское золото Дарьи Домрачевой чувствуется почти как норвежское золото её мужа Бьорндалена», – написал Александр.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

В прошлом году Александр Рыбак (как, наверняка, и всегда) смотрел «Евровидение». Судя по подписи к этой фотографии, музыкант одинаково радуется за успехи и Норвегии, и Беларуси.  

«Спасибо всем БОЛЬШОЕ за все пожелания и поздравления! И представьте, что так много людей собрались из всех стран Европы, только ради меня! А если без шуток, то я конечно очень рад, что Беларусь и Норвегия выступают в финале».  

А вот это фото мы отыскали на странице Рыбака, она датируется январём 2018 года. По милым улыбкам можно предположить, что NaviBand и Рыбак состоят в дружеских отношениях.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Александр частый гость на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Пытаюсь вернуться домой после репетиции».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Счастливые участники Евровидения из Беларуси».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Я вами дышу. Некоторые традиции зародились очень давно, некоторые не длятся. Я радуюсь каждому фестивалю, на который меня приглашают, каждая страна по-своему уникальна. Но этот фестиваль – часть меня. Это мать-Беларусь, и я всегда счастлив петь здесь. Дети, улыбки и пары, держащиеся за руки. И, конечно, все потрясающие девушки. Вы вдохновляете меня, я люблю вас».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Несколько лет назад Рыбак участвовал в белорусском национальном отборе на «Евровидение». Правда, не сам.  

Осенью 2014 года певец объявил кастинг в Беларуси. Его цель отобрать талантливых артистов, которые могут представить страну на музыкальном песенном конкурсе. В коллектив, который назвали «Milki», вошли пять девушек. Кстати, название для группы Александр Рыбак предложил выбрать пользователям социальных сетей.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Как я должен назвать эту женскую группу из Беларуси? Есть предложения?».  

В 2015 году группа приняла участие в национальном отборе с композицией «Accent», но заняла четвёртое место.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Девочки тренировались самостоятельно, пока их старший брат отсутствовал. Вчера мы выступали вместе, и это было одно из лучших впечатлений в этом году! Я так горжусь, моими дорогими Milki!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Девушки растут!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Спасибо вам большое! Этот концерт стал лучшим началом, какое только мы могли себе представить! Теперь мы готовы к новым приключениям!».  

Александр Рыбак приезжает в Беларусь по разным причинам.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

Это фото было сделано 13 ноября 2015 года.  

«Собираюсь с силами, прежде чем начать раздавать автографы после концерта. Я хорошо провёл время. Спасибо, Гродно!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

А вот так прославленный норвежец выбирал самых талантливых артисток Беларуси.  

«После 6 часов прекрасной музыки я закончил с моим первым прослушиванием в Могилёве!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Уже поздно, мы устали, но мы едины».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Болеем, но работаем. Мои талантливые белорусские друзья: Сергей и Борис».  

После попытки представить Беларусь на «Евровидение» Рыбак и «Milki» успели дать несколько совместных концертов.  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Увидимся в субботу! Как вы знаете, я трачу всё больше времени на занятия скрипкой и на сочинение/написание. Это означает меньше концертов и туров. Но когда я говорю «Да», я делаю это от всего сердца. И я всегда говорю «Да» Беларуси! В эти выходные я и Милки покажут лучшее шоу!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Ночью Марина из группы Милки встретила меня в аэропорту, и у нас была серьезная беседа (как видите) про сегодняшней совместный концерт в Солигорске!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

«Ребята, спасибо вам большое за концерт!».  

Фото: instagram.com/rybakofficial  

В Беларусь Рыбак приезжает не только по делам, но и отдохнуть душой. Например, на концерт Филиппа Киркорова.  

«Первый раз в жизни я еду в другую страну, чтобы увидеть концерт. Но концерт с Филиппом Киркоровым стоит самого длинного путешествия! Филипп ты самый самый самый лучший! Вдохновил меня, мой друг».  

И немного биографии знаменитого музыканта. Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года. Так что день рождения у него сразу после финала «Евровидения-2018» (завтра ему исполнится 32 года. Вы, наверное, уже поняли, почему в этом материале 32 фото). В 2 года маленький Саша разучивал первые мелодии вместе с бабушкой. В 4 года будущий успешный певец и его родители переехали в Норвегию. С 5 лет начал играть на скрипке и фортепиано, танцевать, сочинять песни и петь.  

В Норвегии Александр серьёзно занялся музыкой. В 17 лет был награждён стипендией музыкальной школы Meadowmount, которой удостаиваются ежегодно не более трёх кандидатов из числа студентов-музыкантов по всему миру. В 2006 году стал победителем норвежского конкурса молодых талантов «Kjempesjansen» с песней собственного сочинения «Foolin'».  

Своими кумирами в музыке певец называет Моцарта, «Битлз» и Стинга.  

И самый известный факт об Александре Рыбаке – с песней «Fairytale» победил на «Евровидение-2009». Певец набрал рекордные 387 очков.  

Фото: instagram.com/rybakofficial
А вот так Александр выглядел в детстве. instagram.com/rybakofficial
Фото. А вот так Александр выглядел в детстве. instagram.com/rybakofficial
А вот так Александр выглядел в детстве. instagram.com/rybakofficial
Фото. А вот так Александр выглядел в детстве. instagram.com/rybakofficial

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