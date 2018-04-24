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Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»

24.04.2018 - 20:11

Новости Беларуси. Ещё один тезис Александра Лукашенко – экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Прозвучало и поручение Совету министров провести переаттестацию всех руководителей. Кадровый вопрос не новый, и, исходя из заявлений Президента, ведущие вузы страны готовы изменить подходы к подготовке специалистов для нужд нашей экономики.

Андрей Король, ректор БГУ:
Глава государства приводил пример кадровых сложностей, когда чиновники высокого ранга шли на должности директоров предприятий именно в силу того, что были проблемы. Для себе отметил, что сегодня как никогда важен ракурс на повышение креативности нашего образования.

Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»

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