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Андрей Мезин покинул тренерский штаб белорусской сборной по хоккею

08.05.2018 - 16:47

Новости Беларуси. Андрей Мезин покинул тренерский штаб белорусской сборной по хоккею.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на самого Андрея Мезина. Известный голкипер не стал комментировать причины, которые побудили его принять такое решение во время чемпионата мира, который проходит в Дании. Мезин отметил, что желает успехов сборной Беларуси.

После третьего поражения на ЧМ национальной команды пост главного тренера покинул Дэйв Льюис (читать далее).

Исполняющим его обязанности назначен Сергей Пушков.

Следующий матч на ЧМ по хоккею сборная Беларуси проведет против команды Швейцарии 9 мая.

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