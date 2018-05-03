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Андрей Шорец на открытии первого центра трансфузиологии в Минске: «Здесь самое современное оборудование»

03.05.2018 - 16:33

Новости Беларуси. В Минске 3 мая открыли первый центр трансфузиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь установлено оборудование для заготовки и хранения компонентов донорской крови, которого больше нет нигде на территории СНГ.

Корпус разместился в больничном городке 6-й столичной клиники. Здесь появилась и первая в нашей стране лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Такая необходимая для спасения тысяч пациентов донорская кровь будет направляться в клиники, где выполняют высокотехнологичные операции.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
По-хорошему удивлен. Я знал, что здесь самое современное оборудование, но я даже не предполагал о таком высоком уровне. Отдельные единицы просто уникальны, их даже нет на просторах бывшего СНГ.

Технологии, которые присутствует здесь, позволяют обеспечить кровью и ее компонентами не только жителей города Минска, но и страны.

Ольга Климович, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы Минска:
Нам хотелось, конечно, собрать все мировые методики, заготовки тестинга крови, ее распределения, которые есть в мире. Фактически, нам это удалось, потому что на сегодняшний день аналогов такого центра в Беларуси нет, ну и, пожалуй, на постсоветском пространстве.

Гости иностранные, которые к нам приезжают из дальнего зарубежья, они весьма удивлены тому, что у нас есть в Беларуси.

Здесь созданы и условия, чтобы сохранять клетки редких групп крови на протяжении 10 лет. Они помещаются в емкости с жидким азотом при температуре минус 196 градусов. Технологии ведущего центра транс-фузиологии в столице доступны не только минчанам, но и жителям регионов. Только за год в центре приняли больше 16 тысяч литров донорской крови.

Андрей Шорец на открытии первого центра трансфузиологии в Минске: «Здесь самое современное оборудование»

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