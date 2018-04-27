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Андрей Швед: «Иностранные специалисты очень активно просят оказать содействие в подготовке их специалистов»

27.04.2018 - 15:16

Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз делится опытом с иностранными коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 военных атташе из различных стран – США, Польши, Норвегии, Германии, Венесуэлы, Чехии и других – 27 апреля ознакомились с самыми прорывными технологиями и новейшим оборудованием, которые используются в нашей стране. Они посетили лаборатории по исследованию наркотических средств и психотропов.

Гильермо Сегундо Барбоса Эредия, военный атташе при Посольстве Венесуэлы в Беларуси:
В Венесуэле взрывами, пожарами, убийствами, наркотиками занимаются разные комитеты. Идею создания единого ведомства, как у вас, в Беларуси, я буду обязательно предлагать руководству своей страны.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Наши иностранные специалисты, например, очень активно просят оказать содействие в подготовке их специалистов, потому что понимают, что и техническая оснащенность, и методики, которые мы применяем, – это уже реалии XXI века.

Если в 2014-2015 годах и до образования Государственного комитета судебных экспертиз в Республике Беларусь не проводили обучение вообще иностранных специалистов, то только за последние два года мы обучили 32.

К слову, Беларусь пока является первой страной в мире, которая объединила судебных экспертов в единое ведомство.

Андрей Швед: «Иностранные специалисты очень активно просят оказать содействие в подготовке их специалистов»

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