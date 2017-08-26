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Антон Кушнир и Алла Цупер выиграли открытый чемпионат Беларуси по прыжкам на лыжах в воду

26.08.2017 - 22:54

Новости Беларуси. Антон Кушнир стал чемпионом страны по прыжкам на лыжах на воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За три года проведения турнира мужской титул впервые достался белорусу. До этого главный приз состязаний, которые носят статус открытых, неизменно уходил за рубеж. И теперь кубок мог уехать в Швейцарию. Альпийский фристайлист Димитрий Ислер в суперфинале выполнил крайне сложный прыжок, но Кушнир сдаваться не стал. Подняв сложность своих пируэтов, он меньше чем на полбалла обошел соперника и завоевал золото.

Бронза у другого белоруса – Станислава Гладченко.

В женских состязаниях особой интриги не было. Пьедестал целиком достался белорускам: Анна Гуськова – третья, Александра Романовская с серебром, а лучшей стала Алла Цупер. Для действующей олимпийской чемпионки нынешний сезон – возвращение в большой спорт. Волнения и мандража не избежать, но спортсменка готова справляться с ними на пути к своей цели.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
В Швейцарии, может, было более волнительно, потому что это были первые соревнования после такого перерыва (после Олимпийских игр). И здесь немножко волнительно, все-таки дома находишься, и много своих зрителей, поддержка большая.

Конечно, есть конкуренция.

В Швейцарии я заняла второе место, Аня Гуськова была первая. Саша Романовская в финал не попала. Конечно, конкуренция – всегда была конкуренция, так что теперь надо хорошо думать, что ты прыгаешь и как ты прыгаешь.

Олимпийский прыжок, с которым Алла планирует выступить на Играх-2018, по заверениям фристайлистки, уже готов. Увеличивать сложность она не будет. Ветровые условия на склоне в Пхенчхане вынуждают работать не над усложнением, а над четким исполнением элементов. Национальная команда пока продолжит работу на воде, на снежные склоны фристайлисты переберутся в ноябре. Первые этапы Кубка мира ждут лыжных акробатов в середине декабря.

Антон Кушнир и Алла Цупер выиграли открытый чемпионат Беларуси по прыжкам на лыжах в воду

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