﻿ Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира Mutua Madrid Open | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира Mutua Madrid Open

05.05.2018 - 17:33

Новости Беларуси. 5 мая Арина Соболенко сумела выйти в основную сетку турнира Mutua Madrid Open.  

В матче второго раунда квалификации Соболенко (47 WTA) в двухсетовом поединке одолела спортсменку из Сербии Ольгу Данилович (255 WTA). Матч закончился со счётом 6:4, 6:2 в пользу белорусской теннисистки.  

В первом круге квалификации Арина Соболенко победила испанку Карлоту Мартинес Кайрес (без рейтинга). Матч также прошёл в двух сетах и закончился с результатом 6:1, 7:6 (7:5).  

Помимо Соболенко на турнире в Мадриде сразу с основной сетки начнут ещё две белорусские теннисистки.  

Виктория Азаренко (99 WTA) сыграет против сербки Александры Крунич (52 WTA). Второй представительницей Беларуси станет Александра Саснович (55 WTA).  

Для Соболенко победа 5 мая примечательна ещё и тем, что сегодня у девушки день рождения, ей исполнилось 20 лет.  

Больше информации о юной теннисистке читайте здесь.  

Арина Соболенко. Архивное фото. Источник: instagram.com/sabalenka_aryna

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/xsanka76
Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис
Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Теннис. Турнир WTA в Праге. Александра Саснович проиграла в первом матче соревнований
Теннис. Турнир WTA в Праге. Александра Саснович проиграла в первом матче соревнований
Фото: instagram.com/veralapko
Вера Лапко выиграла в первом круге на турнире в Химках
Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире в Мадриде
Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире WTA в Мадриде
Фото: instagram.com/vichka35
«Приключения мамули и Лео начинаются»: Азаренко выехала за пределы США для участия на турнире в Мадриде
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru