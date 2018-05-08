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Автопарк Борисова пополнился 5 новенькими МАЗами

08.05.2018 - 18:11

Новости Беларуси. Накануне 9 Мая в Борисове прошли праздничные мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не обошлось и без подарков. 5 новеньких МАЗов получил один из автопарков Борисова. Теперь пассажиры смогут оценить комфорт и насладиться путешествиями.

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
Мы планируем и дальше продолжать тенденцию обновления, потому что это снижение затрат, повышение комфортности для пассажиров. Новые автобусы соответствуют нормативу «Евро-5». В целом, из этого вырисовывается экономика. В плане увеличения роста производительности труда и заработной платы людей.

Государственные перевозчики имеют основательную поддержку: всего автопарком области в 2018 году передадут почти 80 единиц техники.

Автопарк Борисова пополнился 5 новенькими МАЗами

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