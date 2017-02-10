новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси

10.02.2017 - 17:30

Новости Беларуси. Награда за творчество. Березинскому резчику по дереву Евгению Осипову присвоили звание народного мастера Беларуси. Всеобщее признание ремесленник получил за творческую работу длиной несколько десятков лет.

Последние 10 – автор создает деревянные ложки, их в арсенале резчика уже около полутысячи. Такие столовые приборы не только пригодны для еды, но и представляют собой настоящие шедевры.

Среди работ мастера – и самая большая ложка в мире, которая претендует занять свое место в Книги рекордов Гиннесса.

Звание народного мастера для Евгения Осипова стала хорошим стартом для новых творческих достижений. В Год науки художник планирует создать уникальную инновационную ложку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На конкурсе детского творчества «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеровНа конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров
На конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров
Средневековые люстры и грозные рыцари: шедевры потомственного кузнеца из Гродно украшают самые знаковые места Беларуси
Средневековые люстры и грозные рыцари: шедевры потомственного кузнеца из Гродно украшают самые знаковые места Беларуси
Одно ремесло на всю деревню: в поселке Бешенковичского района почти каждый второй житель валяет валенки
Одно ремесло на всю деревню: в поселке Бешенковичского района почти каждый второй житель валяет валенки
Геннадий Пузанкевич, таксидермист
Таксидермист Геннадий Пузанкевич — о создании скульптур, путешествии к папуасам-людоедам и восхождении на Килиманджаро в сланцах
В Могилевской области возрождают забытое ремесло: в деревне Покутье по старинным традициям делают валенки
В Могилевской области возрождают забытое ремесло: в деревне Покутье по старинным традициям делают валенки
В Гродно народные умельцы, профессиональные мастера, художники и коллекционеры представили уникальную экспозицию
В Гродно народные умельцы, профессиональные мастера, художники и коллекционеры представили уникальную экспозицию
Елена Рябковец и Юлия Рудович
Елена Ребковец и Юлия Рудович рассказали про фестиваль народного творчества «Дрибинские торжки»
Старинная традиция - ткачество народного костюма
В Брестской области возрождают традицию ткачества народного костюма
Все новости по теме Народные промыслы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru