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Азаренко проиграла Плишковой и завершила выступление на турнире Mutua Madrid Open

08.05.2018 - 10:00

Новости Беларуси. Виктория Азаренко закончила выступление на турнире Mutua Madrid Open.  

Во втором круге белорусская теннисистка (98 WTA) в трёхсетовом матче проиграла чешке Каролине Плишковой (6 WTA) со счётом 2:6, 6:1, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.  

Фото: Jimmie48 Photography/WTA  

В первой партии инициативу сразу перехватила Плишкова, во второй – Азаренко. В третьем сете борьба была более захватывающей. Чешка смогла взять брейк, после чего белоруска сломала ракетку о корт, получив предупреждение от судьи.  

В дальнейшем розыгрыш одного из геймов длился 13 минут. Итог третьей партии – поражение Виктории со счётом 5:7. Хотя по очкам Азаренко выиграла – 93:92.  

В первом круге белорусская спортсменка смогла взять верх над сербкой Александрой Крунич (52 WTA). В двух сетах Азаренко победила со счётом 6:3, 6:3.  

Теперь Виктория сосредоточится на подготовке к турниру в Риме, который начнётся 14 мая.  

Фото: Jimmie48 Photography/WTA

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