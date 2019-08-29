БАТЭ победил «Астану» 2:0, но покидает Лигу Европы
Новости Беларуси. БАТЭ провел ответный поединок в рамках раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. В соперниках была «Астана» из Нур-Султана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После разгромного поражения недельной давности команде Алексея Баги нужно было забивать как минимум три мяча. «Желто-синие» с первых минут пошли вперед и создали немало моментов возле ворот гостей, но реализация возможностей снова подвела белорусского чемпиона.
Итоговый счет 2:0. Ну а еврокубки для БАТЭ в этом сезоне уже завершены.
«Молодёжь должна себя проявить»: болельщики о том, что нужно БАТЭ для победы над «Астаной»
Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» начался ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы. 30 августа встречаются БАТЭ и казахстанская «Астана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обеих команд этот поединок решающий. Этим вечером станет понятно, продолжат ли подопечные Алексея Баги дальнейшую борьбу в турнире. В Борисове работает наша съемочная группа.
Корреспондент Наталья Федорцова вышла на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале.
Алексей Бага пред матчем с «Астаной»: Не самый приятный момент, если надо забивать, и форвард получает повреждения