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Беларусь готова делиться опытом в строительстве АЭС

15.05.2018 - 10:39

Новости Беларуси. Беларусь готова делиться опытом в строительстве атомных станций. Такое заявление прозвучало в рамках международного форума «Атомэкспо», который в эти дни проходит в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из 60 стран обсуждают вопросы безопасности, новые технологии, подготовку кадров. В 2018 году много внимания уделяют развитию зелёной экономики. Несмотря на то, что наша страна новичок в атомной сфере – строительство собственной АЭС началось только в 2012 году – белорусский опыт и наши технологии уже вызывают интерес у зарубежных партнёров.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Нашим опытом интересуются в создании ядерно-энергетической программы в стране. Более 60 делегаций каждый год посещают площадку нашей станции. В МАГАТЭ проходил специальный семинар, где Беларусь делилась опытом создания инфраструктуры. Это высокая оценка.

«Атомэкспо» собирает экспертов по атомной энергетике уже в 10 раз. В 2018 году свои разработки здесь показали более 600 компаний. В том числе и белорусские предприятия.

Беларусь готова делиться опытом в строительстве АЭС

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