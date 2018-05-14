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Беларусь и Молдова отмечают динамику роста в торговле

14.05.2018 - 17:38

Новости Беларуси. Также в рамках саммита Александр Лукашенко встретился с Президентом Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущая встреча лидеров проходила совсем недавно – в апреле наш Президент был с официальным визитом в Кишиневе. Но возможность встретиться вновь не упустили. Тем более между странами уже успели накопиться вопросы, которые нужно решать. 

В ходе прошедшего визита стороны договорились открывать новые совместные производства, уже прорабатывается вопрос о сборке в Кишиневе автобусов МАЗ. Сегодня лидеры отметили рост товарооборота и намерение сохранить динамику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Появляется все больше и больше вопросов, которые мы должны решать, поэтому мы здесь, мы встречаемся. Я думаю мы обсудим все вопросы и проблемы, которые могут быть в наших отношениях. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий, проблем вроде бы нет. Мы внимательно наблюдаем за событиями в Молдове, также, как и вы в Беларуси. Я готов обменяться мнениями на сей счет. Если будут вопросы, мы также все обсудим и решим.

Игорь Додон, президент Молдовы:
Хочу еще раз сказать большое спасибо за ваш визит в Республику Молдова, за ту плодотворную повестку дня, которую мы с вами выполнили. Хочу вас проинформировать, что трактора, которые вы подарили (я лично сам с послом проехал все населенные пункты), вручили. Кукуруза, которую мы посеяли, взошла. Еще раз спасибо за то, что вы были с официальным визитом в Молдове. Беларусь для нас очень важный партнер и на двусторонней основе, и на многосторонней.

Беларусь и Молдова отмечают динамику роста в торговле

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