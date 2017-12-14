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Беларусь избавляется от ядовитых компонентов некондиционного ракетного топлива

14.12.2017 - 11:31

Новости Беларуси. Беларусь избавляется от некондиционного ракетного топлива. Военные совместно с представителями ОБСЕ осуществляют вывоз ядовитых компонентов на специализированные предприятия в России и Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего будет утилизировано порядка 700 тонн жидкости, которое применялось в системах противовоздушной обороны. Реализация этого проекта позволит снизить риски, связанные с лишними запасами опасных веществ.   

Олег Прокопенко, эксперт ОБСЕ:
Мы отгружаем ракетный окислитель с ракетной базы. Он транспортируется в город Чебоксары. Там на установке по утвержденной и согласованной нами технологии утилизируется в продукты гражданского назначения.   

Проект с ОБСЕ был подписан в 2015 году. Он позволит утилизировать некондиционные компоненты жидкого ракетного топлива находящегося на хранении в Вооруженных силах, при этом не нарушать требований экологической безопасности.

Беларусь избавляется от ядовитых компонентов некондиционного ракетного топлива

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