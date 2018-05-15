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Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности

15.05.2018 - 11:09

Новости Беларуси. К работе в Душанбе уже приступили делегации, здесь начал работу бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кооперацию в АПК и промышленности предлагает Беларусь Таджикистану. Об этом перед началом встречи заявил министр промышленности нашей страны. По итогам форум стороны подпишут ряд контрактов.

Предварительная сумма – 10 миллионов долларов. Договоренности на поставки и сервисное обслуживание уже есть у фармацевтов и производителей сельхозтехники. Впрочем, стороны заинтересованы в создании совместных производств. Например, в сфере продовольствия или машиностроения.

Участие в бизнес-форуме принимают деловые круги Афганистана, Пакистана, Узбекистана и Казахстана.

Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности

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фото: president.gov.by
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