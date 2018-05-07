﻿ Белорус заказал на украинском сайте чай. По почте пришли наркотики | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Белорус заказал на украинском сайте чай. По почте пришли наркотики

07.05.2018 - 16:29

Новости Беларуси. Мужчина купил чай, который оказался наркотиком.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 4 мая на площади Калинина в Минске гражданин почувствовал недомогание. Мужчине вызвали скорую, после чего он был госпитализирован с подозрением на отравление психоактивными веществами.  

Пациентом заинтересовались правоохранительные органы. При осмотре личных вещей 32-летнего безработного борисовчанина было обнаружено более 11 граммов порошкообразного зелёного вещества. Эксперты заключили, что находка – это наркотик митрагинин.  

Фото: ГКСЭ Республики Беларусь  

Во время разговора с гражданином стало известно, что вещество попало к нему после того, как он оформил покупку на украинском сайте по продаже этнических чаёв. Товар пришёл по почте.  

Мужчина принимал вещество внутрь, разбавляя его водой. Через некоторое время ему стало плохо.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».  

Ранее борисовченин не привлекался к уголовной ответственности.  

Весной 2018 года в Минске был задержан солист музыкальной группы из Красноярска. 

У молодого человека был найден гашиш – здесь подробности.  

Фото: ГКСЭ Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
На минском вокзале задержана крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы
Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы
120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри
120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри
52-летнего жителя Бобруйска будут судить за сбыт наркотиков, из-за которых умер человек
52-летнего жителя Бобруйска будут судить за сбыт наркотиков, из-за которых умер человек
Рекордная партия: 9 тонн кокаина изъяла полиция Испании из груза с бананами
Рекордная партия: 9 тонн кокаина изъяла полиция Испании из груза с бананами
Фото: ГУВД Мингорисполкома
У российского музыканта в Минске нашли сверток с гашишем
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В минском парке пенсионер предлагал прохожим насвай
«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов
Все новости по теме Наркотики
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru