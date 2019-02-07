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Белоруска Александра Романовская завоевала золото на ЧМ по фристайлу

07.02.2019 - 09:34

Новости Беларуси. Белоруска Александра Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в Дир-Вэлли (США).  

В квалификационном этапе Александра набрала 75,6 балла, заняв шестое место. В финале были ещё два раунда. Первый этап из 12 лучших спортсменов смогли преодолеть только шесть, Романовская показала лучший результат – 103,11 балла.  

В суперфинале белоруска тоже оказалась на высоте, набрав 113,18 балла. Этот результат обеспечил Александре победу. Для Романовской это первая медаль на чемпионатах мира, ранее фристайлистка побеждала только в юниорских соревнованиях.  

Второе место осталось за россиянкой Любовью Никитиной (89,88 балла), третье – за китаянкой Сю Ментао (89,88 балла).  

Чемпионка ОИ-2018 Анна Гуськова в состязании не участвовала из-за травмы.  

В мужских состязаниях из белорусов лучшим стал Антон Кушнир. После квалификации спортсмен остановился в первом раунде финала, набрав 114,93 балла и заняв восьмое место.  

Победителем стал россиянин Максим Буров с 130,09 баллами, серебро за украинцем Александром Абраменко (126,24), бронзу взял швейцарец Ноа Рот (125,22).  

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